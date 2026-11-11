Sicilia, Amata: “L’Isola cresce grazie al turismo”

“La Sicilia cresce grazie al turismo, come ha detto anche Bankitalia. Questo settore è la vera industria che muove l’economia di una nazione. Si tratta di un mondo che interseca tutte le attività produttive, quindi è fondamentale”. Lo ha detto l’assessora al Turismo della Regione Siciliana, Elvira Amata, a Palermo, a margine della conferenza stampa di presentazione della decima edizione di Bte (Borsa del turismo extralberghiero), promossa da Confesercenti Sicilia. (Sac/Dire)