(Adnkronos) – Lunedì sera alcuni "intrusi" si sono introdotti in una delle residenze del principe William e di sua moglie Kate, precisamente nella loro casa di campagna a Anmer Hall, nel Norfolk. E' quanto riferiscono alcuni media britannici tra cui The Sun e The Daily Mail, che precisano che la coppia e i loro tre figli, George, Charlott e Louis, non erano presenti al momento dell'accaduto, perché si trovavano a Forest

Lodge, la loro residenza principale a Windsor. Contattato dall'Afp, Kensington Palace non ha rilasciato nell'immediato alcuna dichiarazione. Nessun commento è arrivato neppure dalla polizia del Norfolk, nell'est dell'Inghilterra, la contea in cui si trova la residenza di campagna di Anmer Hall. Tuttavia, come riferisce il Daily Mail, le forze dell'ordine sono intervenute dopo la segnalazione di attività "sospette" nella zona e immediatamente sul posto sono giunti gli agenti, coadiuvati da unità cinofile, droni ed elicotteri del National Police Air Service. Due uomini sono stati arrestati all'interno della tenuta con l'accusa di furto con scasso e violazione di domicilio. Si trovano attualmente in stato di fermo. La residenza, dotata di dieci camere da letto e situata nella tenuta di Sandringham – di proprietà di Re Carlo – fu un regalo di nozze a William e Kate da parte della Regina Elisabetta II. Qui la loro famiglia trascorre fine settimana e periodi di vacanza.

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