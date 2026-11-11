Serie D. Per la gara di domenica tra Nissa ed Enna, disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti ad Enna e Provincia

Niente trasferta in terra nissena per i tifosi dell’Enna in occasione della prossima gara di campionato in programma domenica allo stadio “Tomaselli”. Lo ha comunicato la stessa società biancoscudata per informare che, in occasione della gara NISSA F.C. – ENNA Calcio SCSD, in programma domenica allo stadio “Marco Tomaselli” e valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie D, Girone I, sarà in vigore il divieto di accesso all’impianto sportivo per tutti i residenti nel Comune di Enna e nella relativa provincia.

Il provvedimento è stato disposto da parte degli organi competenti e comporta, pertanto, l’impossibilità per i sostenitori gialloverdi residenti nel territorio interessato di assistere alla gara. I tifosi ennesi, pertanto, alla luce del provvedimento adottato, sono invitati a prenderne atto e a rispettare le indicazioni delle autorità competenti, affinché la giornata di sport possa svolgersi nel segno della correttezza, della sicurezza e dei valori che contraddistinguono il calcio. In precedenza la gara tra Nissa e Castrum Favara s’è giocata senza la presenza dei tifosi favaresi; la stessa Nissa, in trasferta, non ha potuto contare sull’apporto dei suoi tifosi a Ragusa e a Siracusa.