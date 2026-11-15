Governo di Liberazione, tappa a Caltanissetta. De Luca: «Martedì nuove adesioni che cambieranno gli equilibri politici della provincia. Il nostro progetto cresce e punta alla rappresentanza regionale»

Prosegue dalla provincia di Caltanissetta il ciclo di assemblee provinciali del Governo di Liberazione, promosso da Cateno De Luca per incontrare candidati e quadri dirigenti e definire la strategia organizzativa in vista dei prossimi appuntamenti elettorali.

Al centro dell’incontro, il rafforzamento della presenza territoriale, la composizione delle liste per le elezioni regionali, il tesseramento e la costituzione dei comitati comunali. Particolare attenzione è stata dedicata alle nuove adesioni politiche che saranno annunciate martedì nel corso di una conferenza stampa all’Assemblea regionale siciliana.

Ad aprire i lavori è stato il coordinatore provinciale di Sud chiama Nord, Angelo Bellina, che ha evidenziato il percorso di crescita del movimento sul territorio, salutando i nuovi amministratori che si stanno avvicinando al progetto politico.

«Lo stato di salute del movimento in questa provincia è ottimo. Ci sono ancora interlocuzioni con alcuni amministratori che vogliono avvicinarsi e aderire al nostro progetto e questa è la testimonianza che il partito è in forte crescita», ha dichiarato Bellina.

Il coordinatore provinciale ha quindi richiamato le principali criticità del territorio, dalle difficoltà occupazionali all’emigrazione giovanile, dalle problematiche del comparto agricolo alle carenze della sanità e delle infrastrutture, sottolineando la necessità di una maggiore attenzione alle fasce più fragili della popolazione.

Il coordinatore regionale di Sud chiama Nord, Danilo Lo Giudice, ha evidenziato il lavoro di consolidamento del movimento nei comuni della provincia e l’importanza di rafforzarne la struttura organizzativa.

«Stiamo facendo un lavoro straordinario, con una presenza importante dai piccoli comuni a quelli più grandi. Adesso dobbiamo concretizzare questo percorso attraverso il tesseramento e la costruzione dei comitati. Quelli già esistenti vanno rinnovati e dobbiamo costituirne di nuovi nei comuni dove abbiamo già ufficializzato la presenza di consiglieri comunali, assessori e quadri dirigenti che vogliono portare avanti questo progetto insieme a noi».

Lo Giudice ha inoltre richiamato l’appuntamento regionale del 23 novembre, alle ore 17.30, al San Paolo di Palermo, invitando i rappresentanti della provincia a partecipare.

Nel corso del suo intervento, Cateno De Luca ha ribadito il significato politico del percorso nazionale avviato con la Confederazione dei movimenti civici e la distinzione rispetto alla strategia che il movimento sta portando avanti in Sicilia.

«Il nostro progetto oggi rende protagonista la Sicilia nello scenario nazionale. Dal territorio siamo riusciti a essere protagonisti dello scenario nazionale e questa è una conquista che è il risultato del lavoro che abbiamo fatto in questi anni. La terra promessa rimarrà sempre il nostro progetto di liberazione di questa terra e quindi il progetto De Luca Sindaco di Sicilia».

Il passaggio centrale dell’assemblea ha riguardato l’annuncio di importanti novità politiche nella provincia di Caltanissetta, che saranno ufficializzate martedì nel corso di una conferenza stampa all’ARS.

«Martedì all’ARS ci sarà una conferenza stampa che riguarda la provincia di Caltanissetta. Posso soltanto dirvi per ora che cambieranno gli equilibri, in termini definitivi, anche nella provincia di Caltanissetta», ha annunciato De Luca.

Il leader di Sud chiama Nord ha poi illustrato la strategia elettorale, sottolineando la differenza rispetto al 2022 e la necessità di costruire liste strutturate in grado di superare la soglia di sbarramento regionale.

«Oggi le liste in campo hanno l’obiettivo di raggiungere e superare il 5%. Non c’è lista che metteremo in campo che non abbia questo obiettivo. La partita principale si gioca nelle tre città metropolitane, ma le altre sei province hanno il compito di contribuire al risultato complessivo. La provincia di Caltanissetta oggi è strategica».

Sul piano organizzativo, De Luca ha annunciato che nelle prossime settimane sarà definita anche la figura del portavoce provinciale delle liste, distinta da quella di chi si occupa del coordinamento del partito.

«Stiamo nominando in ogni provincia un portavoce delle liste che abbia un contatto diretto con me e che contribuisca alla valutazione delle candidature e al coordinamento con i candidati alle regionali. Deve essere una figura super partes, non coinvolta direttamente nella competizione elettorale, perché deve rappresentare tutti».

Il nuovo organismo provinciale avrà anche il compito di definire le strategie per le elezioni amministrative, con autonomia nelle scelte e senza vincoli precostituiti rispetto agli schieramenti politici.

De Luca ha infine richiamato la necessità di accelerare sul tesseramento, sulla costituzione dei comitati comunali e sull’autofinanziamento del movimento.

«Non ci possiamo permettere di avere comuni scoperti come organizzazione. Senza organizzazione non si va da nessuna parte. Voglio uomini e donne che alla luce del sole siano con noi, persone che ci mettano la faccia. Noi possiamo permetterci di essere liberi perché non abbiamo padroni né lobby che ci finanziano. Ci sosteniamo attraverso le donazioni e il tesseramento, perché la nostra libertà e la nostra dignità non sono in vendita».

Il ciclo di assemblee provinciali prosegue con gli altri appuntamenti in programma, nell’ambito del percorso organizzativo che culminerà nella manifestazione regionale del 23 novembre a Palermo.