Qualità della vita, Sicilia in coda: Ragusa precede Messina

La Sicilia resta nella parte bassa della graduatoria nazionale sulla qualità della vita. Secondo l’indagine di Italia Oggi, realizzata con Ital Communications in collaborazione con l’Università La Sapienza di Roma, tutte le nove province dell’isola si collocano tra l’82° e il 104° posto sulle 107 province italiane esaminate. Caltanissetta non occupa più l’ultima posizione nazionale, lasciata a Taranto.

La ricerca prende in considerazione 92 indicatori, suddivisi in nove aree: affari e lavoro, ambiente, istruzione, popolazione, reati e sicurezza, reddito e ricchezza, salute, sicurezza sociale, turismo e cultura. Per i territori siciliani le difficoltà più evidenti riguardano soprattutto occupazione, formazione e condizioni economiche. Tutte le province sono oltre il 90° posto nell’area Istruzione e formazione, mentre alcuni capoluoghi ottengono risultati migliori nel Sistema salute: Catania è 11ª, Palermo 13ª e Caltanissetta 22ª.

Il quadro delle province

Ragusa è la prima provincia siciliana, all’82° posto, seppure in calo rispetto al 78° della precedente rilevazione. È quarta in Italia per Sicurezza sociale e 23ª per Popolazione, con 7,1 nati ogni mille residenti. A penalizzarla sono il 104° posto nell’Istruzione e formazione e il peggioramento nell’area Reati e sicurezza, passata dal 30° all’84° posto. Messina è 93ª, in discesa dal 90°: migliora nei Reati e sicurezza, ora 18ª, e nella Sicurezza sociale, anch’essa 18ª, ma scivola al 106° posto per Reddito e ricchezza.

Trapani si trova al 94° posto e conferma il 100° nella voce Sistema salute. Il tasso di occupazione femminile è del 33,4%. Siracusa sale invece dal 102° al 95° posto, segnando il recupero più consistente dell’isola: migliora in Affari e lavoro, dal 106° al 96°, e in Sicurezza sociale, dal 76° al 48°. Resta però ultima in Italia per quota di laureati tra i 25 e i 39 anni, con il 15,2%.

Le posizioni più arretrate

Catania è 99ª, ma mantiene un risultato di rilievo nel Sistema salute, dove è 11ª. Nello stesso tempo è ultima, 107ª, in Ambiente, anche per l’elevata densità di veicoli, pari a 7.099 per chilometro quadrato di superficie urbanizzata. Enna è 100ª: è seconda in Italia per Reati e sicurezza e registra gli affitti medi più bassi, 5,14 euro al metro quadrato, ma è ultima per Turismo, intrattenimento e cultura e 101ª nel Sistema salute.

Palermo è 102ª, con il 13° posto nella salute, ma il 100° in Affari e lavoro e il 106° in Ambiente. Nel capoluogo la raccolta differenziata si ferma al 16,8%, mentre il tasso di occupazione maschile è del 54,9%. Agrigento è 103ª e ultima in Italia per Affari e lavoro, con una disoccupazione femminile del 28,2%, ma migliora nei Reati e sicurezza, passando dal 72° al 19° posto. Chiude la graduatoria siciliana Caltanissetta, 104ª contro il 107° posto precedente: cresce nei Reati e sicurezza, dal 83° al 43°, ma resta 106ª nell’Istruzione e formazione, dove solo il 33,4% degli studenti raggiunge competenze numeriche adeguate