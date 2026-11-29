(Adnkronos) – La Roma vuole continuare a cavalcare il momento positivo e allungare la propria striscia di vittorie in campionato. Oggi, domenica 29 novembre, i giallorossi ospitano il Monza allo stadio Olimpico nella sfida valida per la tredicesima giornata di Serie A, con l'obiettivo di conquistare il quinto successo consecutivo. La squadra di Gian Piero Gasperini arriva all'appuntamento sulle ali dell'entusiasmo dopo l'importante pareggio ottenuto a Parigi contro il PSG, campione d'Europa, nell'ultimo impegno di Champions League. Di fronte ci sarà però un Monza in fiducia, reduce dal convincente 3-0 casalingo rifilato alla Fiorentina nel posticipo della dodicesima giornata. Nel prossimo turno di campionato la Roma farà visita al Bologna mentre il Monza ospiterà il Como.

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