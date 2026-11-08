Serie A, oggi Napoli-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) – Il Napoli torna in campo in Serie A e oggi, domenica 8 novembre, ospita la Lazio al Maradona nel big match dell'undicesima giornata di campionato. Momento nero per gli azzurri, reduci dalle sconfitte contro Juventus e Porto (in Champions League), mentre la squadra di Gattuso, fin qui grande rivelazione della stagione, torna in campo per difendere il primato solitario in classifica. Ecco le probabili formazioni di Napoli-Lazio, in campo alle 12:30:

Napoli (3-5-2) Meret; Beukema, Rrahmani, Rafa Marin; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay, Lang; De Bruyne, Hojlund. All. Allegri

Lazio (4-3-3) Mandas; Floriani Mussolini, Sutalo, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti, Noslin. All. Gattuso Napoli-Lazio sarà trasmessa in diretta su Dazn, ma anche su Sky Sport al canale 214 (per gli abbonati con Zona Dazn). La partita sarà poi disponibile in streaming sull'app di Dazn.

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