Serie A, oggi Genoa-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) – Il Milan torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 8 novembre, i rossoneri affrontano il Genoa a Marassi, nell'undicesima giornata di campionato. La squadra di Amorim, vittoriosa nel derby contro l'Inter dell'ultimo turno, arriva dal ko rimediato in Europa League contro gli ungheresi del Ferencvaros. Nell'ultimo impegno di campionato, i rossoblù di De Rossi hanno invece racconto tre punti pesanti in trasferta, contro il Lecce. Ecco le probabili formazioni di Genoa-Milan, in campo oggi alle 15:

Genoa (3-5-2) Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ehizibue, Baldanzi, Frendrup, Ellertsson, El Shaarawy; Messias, Osmajic. All. De Rossi

Milan (4-3-3) Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic, Diawara; Musah, Modric, Rabiot; Moreira, Ramos, Pulisic. All. Amorim

Genoa-Milan sarà visibile in diretta su Dazn, ma anche su Sky Sport al canale 214 (per gli abbonati con Zona Dazn). La partita sarà poi disponibile in streaming sull'app di Dazn.

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