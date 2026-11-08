Serie A, oggi Fiorentina-Juve: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) – La Juventus torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 8 novembre, la squadra di Spalletti affronta la Fiorentina all'Artemio Franchi, nel big match che chiude l'undicesimo turno di campionato. I bianconeri, reduci dai successi contro Napoli e Az Alkmaar (in Europa League) sono chiamati a dare continuità alle ultime prove per migliorare una classifica che li vede al settimo posto. Dall'altra parte, i viola vanno a caccia di punti pesanti per allontanare la zona calda. Ecco le probabili formazioni di Fiorentina-Juve, in campo alle 20:45:

Fiorentina (4-3-3) De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Joao Mario; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie. All. Vanoli

Juventus (3-4-3) Vicario; Gatti, Bremer, Lucumì; Kalulu, Douglas Luiz, Koopmeiners, McKennie; Kolo Muani, Alajbegovic; Woltemade. All. Spalletti Fiorentina-Juventus sarà trasmessa in diretta su Dazn, ma anche su Sky Sport al canale 214 (per gli abbonati con Zona Dazn). La partita sarà poi disponibile in streaming sull'app di Dazn.

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