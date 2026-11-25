PALERMO (ITALPRESS) – Seconda giornata di lavori, a Palermo, di “In viaggio con la Banca d’Italia”, l’iniziativa dedicata alla tutela della clientela nell’era digitale, alla sicurezza dei pagamenti e al contrasto delle frodi: proprio gli ultimi due temi sono al centro della kermesse odierna, intitolata “Le truffe dei pagamenti. Dalla prevenzione ai rimedi”, e svoltasi nuovamente nella sede della Banca d’Italia, nel capoluogo siciliano. L’obiettivo è illustrare e approfondire le principali tecniche utilizzate dai truffatori, le modalità di contrasto e gli strumenti di tutela per le vittime.

“Il tema delle truffe ci tocca direttamente e quotidianamente – sottolinea Milena Caldarella, direttrice della sede della Banca d’Italia di Palermo – Rispetto al passato sono cambiate e continuano a cambiare, perché le modalità attraverso le quali si realizzano risentono fortemente dell’innovazione tecnologica. La trasformazione digitale ha cambiato profondamente il nostro rapporto con i servizi finanziari: ha reso le operazioni più semplici e veloci, ha ridotto tempi e distanze, ha ampliato la nostra possibilità di accesso a servizi finanziari; sono opportunità importanti per contribuire a una maggiore inclusione finanziaria, ma accanto emergono rischi nuovi e si accentuano quelli già esistenti. Le frodi meritano un particolare attenzione, in quanto non comportano solo perdite economiche ma incidono sulla fiducia dei cittadini nella propria banca, negli strumenti di pagamento, nei servizi digitali e nel sistema finanziario: la perdita di fiducia può impedire di cogliere tutte le opportunità derivanti dalle innovazioni tecnologiche”.

Dietro ogni singola truffa, aggiunge, “c’è una persona, con risparmi costruiti nel tempo e aspetti psicologici, come il senso di vergogna che si prova dopo averla subita: ci sono soggetti più vulnerabili, ma in realtà le truffe coinvolgono anche chi ha più dimestichezza con gli strumenti digitali e i servizi finanziari. La consapevolezza individuale è importante, ma la sicurezza è una responsabilità condivisa: i cittadini devono sentire che c’è qualcuno che li protegge, le istituzioni devono assicurare regole efficaci e presidii capaci di adattarsi ai fenomeni che evolvono rapidamente, gli intermediari si devono dotare di sistemi di sicurezza adeguati per individuare tempestivamente le operazioni anomale e assistere il cliente anche quando la frode sia delimitata; inoltre i cittadini devono essere posti in condizione di acquisire le conoscenze e gli strumenti per conoscere il rischio e reagire tempestivamente”.

Compito della Banca d’Italia, evidenzia Caldarella, è operare “su diversi fronti nel suo esercizio delle funzioni di tutela: contribuisce a definire regole, vigila affinché gli intermediari le osservino, mette a disposizione strumenti di tutela individuale, promuove l’educazione finanziaria. L’esperienza maturata nell’attività di tutela ha fatto emergere come, di fronte a un fenomeno così complesso come le frodi, nessun punto di vista è sufficiente da solo: le truffe investono profili finanziari, tecnologici e criminali e proprio per questo bisogna mettere in comune conoscenze, esperienze e punti di vista. La cooperazione tra soggetti che affrontano il fenomeno da prospettive differenti ci può aiutare a comprenderlo meglio e rendere più efficace la prevenzione e la tutela”.

Dopo l’introduzione della direttrice Milena Caldarella, sul tema si sono confrontati diversi esperti. Tra questi Vincenzo Di Piazza, vice dirigente del Centro operativo per la Sicurezza cibernetica della Polizia postale in Sicilia occidentale, secondo cui è fondamentale alzare ulteriormente l’attenzione alla luce della maggiore capacità di manipolazione ad opera delle nuove tecnologie: “Quando parliamo di truffe informatiche dobbiamo fare una distinzione tra reati che manipolano le persone, portando la vittima a fare una disposizione bancaria verso un conto corrente, e reati in cui c’è una manipolazione del domicilio digitale, che si configura come un attacco informatico vero e proprio. La truffa del finto operatore bancario è quella che constatiamo maggiormente quando i cittadini vengono a fare denunce nei nostri uffici o quando ci arrivano le deleghe dell’autorità giudiziaria: altra truffa molto diffusa è quella del falso trading online, in cui un falso operatore porta i cittadini a credere di poter fare facili guadagni con piccoli investimenti. Se un messaggio arriva apparentemente da un istituto bancario bisogna sapere che può non essere così: ci sono tecniche di manipolazione, chiamate spoothing, che permettono di cambiare numero di telefono o indirizzo mail di una corrispondenza elettronica; in questi casi è fondamentale utilizzare strumenti classici come l’app della banca, la telefonata al consulente di fiducia o al servizio clienti, per accertare cosa sta succedendo. La prima cosa da fare è verificare: nel mondo digitale tutto può essere modificato e con l’intelligenza artificiale è facilissimo falsificare numeri e contenuti; chiedere conferma sui contenuti ricevuti è fondamentale”.

-Foto xd8/Italpress-

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