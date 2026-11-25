ROMA — Ci sono vittorie che profumano di magia, sudore, ritmo e pura energia. Quella conquistata a Roma da Clara Allegro, giovanissima allieva della Latin Dance Studio Martina Marotta, è molto più di un semplice successo sportivo: è la conferma di un talento cristallino che continua a brillare, anno dopo anno, sulle piste da ballo più importanti d’Italia. Appena 10 anni, iscritta alla classe B, Clara ha appena alzato al cielo il campionato italiano a Roma per la terza volta consecutiva nella disciplina del ballo latino americano. Un tris straordinario, frutto di dedizione, passione e di un percorso costruito passo dopo passo insieme alla sua scuola e alla maestra Martina Marotta.Energia, ritmo e un sorriso che conquista tuttiChi ha visto Clara scendere in pista sa che il suo punto di forza non è soltanto la tecnica, l’eleganza del movimento o la precisione nelle figure del latino americano. A renderla davvero unica è la sua luce: bella e solare più di tutta, capace di illuminare l’intera sala non appena parte la musica.Tra samba, cha cha cha, rumba, paso doble e jive, Clara trasmette una gioia contagiosa, trasformando ogni esibizione in una festa. Sul parquet romano ha saputo unire grinta e leggerezza, conquistando giudici e pubblico con quella naturalezza che appartiene solo a chi ama davvero ciò che fa.Un orgoglio per la Latin Dance Studio Martina MarottaIl terzo titolo italiano consecutivo rappresenta un traguardo prestigioso per tutta la famiglia della Latin Dance Studio Martina Marotta, una realtà che continua a crescere e a formare giovani talenti con passione, competenza e spirito di squadra. Vedere una giovanissima atleta della classe B confermarsi sul gradino più alto per tre stagioni di fila è il segnale di un lavoro costante, fatto di allenamenti, sacrifici, ma anche di tante risate e complicità.A 10 anni, Clara ha già scritto una piccola grande pagina della sua storia sportiva, portando in alto il nome della sua scuola e dimostrando che con il cuore, il ritmo e un sorriso così luminoso si può andare davvero lontano.Complimenti campionessa: Roma è ancora tua, e il bello viene adesso.