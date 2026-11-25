Incidente stradale questa mattina sulla SS115 dopo lo svincolo di Caltanissetta in direzione Licata. Secondo le prime informazioni a scontrarsi sarebbero state due auto. Il bilancio è di almeno cinque feriti. Una donna è stata trasferita in elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Sul posto intervenuti ambulanze e personale 118, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco. In corso gli accertamenti per chiarire le dinamiche dell’incidente.