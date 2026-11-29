Nel girone B del campionato di Seconda Categoria vince il Delia. La squadra rosso blu ha battuto 1-0 i palermitani dell’Unione Sportiva Trabia. Decisivo il gol messo a segno da Angelo Mancuso (nella foto) che ha permesso ai deliani di conquistare tre punti parecchio pesanti nell’economia della classifica. La compagine deliana, infatti, è riuscita a portarsi al 4° posto in classifica con 15 punti, a 3 sole lunghezze dal secondo posto in classifica.

Solo pari, ma comunque incoraggiante, quello che ha ottenuto la Caterinese che ha impattato 2-2 con la Polisportiva Caccamo. Per i rosanero i gol sono stati realizzati entrambi da Mammolito che ha messo a segno una pregevole doppietta. Per gli ospiti, gol di Alaimo e Rizzolo per un 2-2 scoppiettante che, tuttavia, non è servito a regalare la prima vittoria stagionale alla Caterinese che resta ultima in classifica con 2 punti, a – 3 dalla penultima in classifica che è l’Unione Sportiva Trabia.

Infine, nel girone G, buon pari per il Terranova Gela che ha impattato 1-1 contro il Real Pachino. Al Vincenzo Presti il gol dei gelesi è stato messo a segno da Cosentino. Con il pari ottenuto nell’ultima gara disputata, il Terranova s’è portato a quota 14 in classifica a pari punti con il Motia.