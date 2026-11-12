Scuola, a Roma la denuncia di un papà: “Incappucciati hanno impedito accesso a mio figlio disabile”

(Adnkronos) – Una scuola sbarrata agli studenti con disabilità da un gruppo di occupanti incappucciati. È quanto è accaduto all’IIS Einstein-Bachelet di via Nazareth 150, a Roma, dove l’occupazione in corso da lunedì sta impedendo anche ai ragazzi con disabilità di accedere all’istituto e partecipare alle attività organizzate per loro. A renderlo noto è il padre di uno degli studenti, che si è visto l'accesso sbarrato da due ragazzi con la testa coperta e che ieri ha presentato una denuncia – querela presso il XIII Distretto di Pubblica Sicurezza 'Aurelio' della Questura di Roma. "Ieri mattina -racconta il papà del giovane all'Adnkronos- davanti al cancello della scuola, due ragazzi incappucciati lo hanno avvicinato con fare minaccioso, invitandolo ad andare via". Nella scuola frequentano almeno quindici studenti con disabilità, coinvolti in laboratori e attività costruite attraverso la collaborazione tra istituto e famiglie. Un percorso che non ha soltanto una funzione educativa, ma anche una significativa valenza terapeutica, e che rappresenta un punto fondamentale per la crescita e il benessere dei ragazzi. Un percorso ora interrotto dall’occupazione. Nei giorni scorsi, secondo quanto ricostruisce il genitore del ragazzo, è stato impedito persino l’ingresso al pulmino dedicato al trasporto degli alunni, costringendo i genitori ad andare a riprenderli. Il padre ha presentato ora una formale denuncia-querela chiedendo che vengano accertate le responsabilità, e che venga chiarito chi abbia consentito che l’accesso alla scuola fosse di fatto sottratto alla normale gestione dell’istituto. "È intollerabile che in un Paese civile venga impedito a ragazzi con disabilità di frequentare la scuola e di partecipare a laboratori che, grazie alla collaborazione tra insegnanti, operatori e famiglie, rappresentano per loro un percorso educativo e anche terapeutico -accusa il papà del giovane- E tutto questo mentre questi occupanti, che non hanno neanche la decenza di metterci la faccia, si riempiono la bocca di scuola inclusiva. Chiedo alla dirigenza scolastica: chi sta permettendo tutto questo? Chi ha consegnato la scuola nelle mani di quattro mocciosi incappucciati? Oggi ho presentato una formale denuncia per sapere chi è responsabile di questa situazione. E su questa vicenda andrò avanti".

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