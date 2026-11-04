Scontro tra auto e camion sulla A18 Catania-Messina, un morto

Scontro mortale sull’autostrada A18 Catania-Messina. L’impatto tra un mezzo pesante e un’auto tra gli svincoli di Giarre e Fiumefreddo, sulla carreggiata in direzione Messina. Secondo una prima ricostruzione, il camion avrebbe perso una sponda, che sarebbe finita sull’auto che sopraggiungeva. L’impatto è stato violento e l’auto è finita in una scarpata. Una persona ha perso la vita, mentre altre sono finite in ospedale. Sul posto sono intervenuti i medici del 118, la polizia stradale e il personale del Consorzio autostrade siciliane. (Sac/ Dire)