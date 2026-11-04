Estorsioni a un’attività e furti in chiesa, un arresto a Catania

Continue richieste di denaro accompagnate da minacce e intimidazioni, con tanto di bottiglia contenente benzina per dimostrare l’intenzione di incendiare l’esercizio commerciale nel caso in cui le richieste non fossero state esaudite. Accade a Catania, dove la Procura ha chiesto e ottenuto l’arresto in carcere per un 49enne che deve rispondere di estorsione aggravata dal metodo mafioso e furto aggravato. L’indagine, coordinata dalla Dda e condotta sul campo dai carabinieri della stazione di Ognina, si è sviluppta attraverso l’ascolto di testimoni e l’analisi dei sistemi di videosorveglianza. Due gli episodi di estorsione rilevati, nel marzo di quest’anno, ai danni di un’attività commerciale. In uno dei due episodi, il 49enne avrebbe usato anche un coltello per rafforzare la portata intimidatoria delle sue pretese. Le indagini hanno poi fatto luce su due furti che sarebbero stati commessi dall’uomo nell’aprile di quest’anno all’interno di una chiesa catanese. (Sac/ Dire)