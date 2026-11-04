Gela, in fiamme l’isola ecologica nel quartiere Settefarine. Il sindaco: «Gesto inqualificabile, un’offesa all’intera comunità»

“Esprimo la mia più profonda amarezza e la mia totale condanna per il grave episodio incendiario che ha interessato il contenitore dell’isola ecologica collocato nel quartiere Settefarine, nei pressi della chiesa di San Sebastiano. Si tratta di un gesto assolutamente inaccettabile, che colpisce non soltanto un bene pubblico, ma il senso stesso di rispetto, civiltà e convivenza che deve caratterizzare una comunità.A rendere ancora più grave e sconcertante quanto accaduto è il fatto che l’incendio si sia verificato in un orario in cui era ancora in corso la celebrazione della Santa Messa. Un particolare che accresce ulteriormente la gravità dell’accaduto e che lascia davvero tanta amarezza. Non possiamo e non vogliamo abituarci a episodi di questo genere. Non possiamo consentire che il patrimonio pubblico, i servizi destinati ai cittadini e gli spazi di aggregazione dei nostri quartieri diventino bersaglio di atti irresponsabili e criminali. Chi danneggia i beni pubblici danneggia l’intera città. Chi incendia un’isola ecologica sottrae un servizio ai cittadini e colpisce il lavoro di una comunità che vuole crescere, migliorare e vivere nella legalità. Rivolgo un appello a tutti coloro che potrebbero aver visto qualcosa o essere in possesso di elementi utili per ricostruire l’accaduto: abbiano il coraggio e il senso civico di riferire quanto sanno alle forze dell’ordine o agli uffici del Comune. Ogni segnalazione può essere importante per individuare i responsabili.Confidiamo pienamente nel lavoro delle forze dell’ordine e siamo certi che verranno svolti tutti gli accertamenti necessari affinché i responsabili possano essere individuati e consegnati alla giustizia.Da parte nostra non ci fermeremo. Continueremo a investire, a garantire i servizi e a difendere il decoro e il patrimonio della nostra città. Non sarà certo l’azione di chi pensa di poter agire impunemente a fermare il percorso di cambiamento e di crescita che Gela sta portando avanti.A chi pensa di poter colpire la città attraverso questi gesti diciamo con assoluta chiarezza: Gela non si arrende, non arretra e non si lascia intimidire. La nostra risposta sarà quella della legalità, della presenza delle istituzioni e dell’impegno quotidiano per una città più civile e rispettosa”. Così in una nota il sindaco di Gela (Caltanissetta) Terenziano Di Stefano sull’isola ecologica andata in fiamme nel quartiere Settefarine a pochi metri dalla chiesa di San Sebastiano, dove era in corso la celebrazione della messa. Tempestivo l’intervento dei Vigili del Fuoco. Sul posto anche i Carabinieri che hanno avviato le indagini. L’isola ecologica è andata distrutta.