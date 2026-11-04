Risiko Club Ufficiale Eclettica Caltanissetta, i risultati dei tornei Open

Sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre, presso Magic Lizard di via De Gasperi, si sono giocati due tornei Open che hanno visto la partecipazione della maggior parte dei giocatori e soci del Club nisseno, con la presenza di giocatori del vicino Club di San Cataldo e del Club Eagles di Palermo.I due tornei strutturati su due partite al giorno con una classifica finale per giornata data dalla somma dei due risultati ha visto prevaler: nella giornata di sabato Claudio La Monica (Eagles Palermo) e nella giornata di domenica Andrea Kiswarday Eclettica Caltanissetta).“Sono state due belle giornate di Risiko! – dichiarano dal direttivo – che hanno destato l’interesse di tanti ragazzi presenti nella struttura. Vogliamo ringraziare tutto lo staff di Magic Lizard per la loro cortesia e ospitalità”.Domani, giovedì 5 ottobre, inizia il nuovo torneo interno giunto alla sua XXVI esima edizione. Alle ore 20.15 so procederà ai sorteggi dei tavoli per iniziare alle 20.30, sempre da Eclettica Street Factory sede storica del Club nisseno.Intanto il mondo del Risiko nazionale è in movimento: giorno 21 e 22 novembre (con accoglienza il 20), inizierà il XIX° Campionato Nazionale a Squadre. Il prestigioso torneo, forse il più importante e suggestivo, si svolgerà ad Arenzano (GE) organizzato dal Risiko Club Ufficiale “Borgo Pila “di Genova.“Per il nostro Club è la quinta volta che partecipiamo. – dichiarano dal direttivo – Andiamo a giocare questo prestigioso torneo con la speranza di migliorare il risultato dell’anno scorso, quando arrivammo in 21esima posizione su 30 club presenti”.La squadra nissena è composta da Luigi Tricoli (capitano), Maria Pia Matraxia, Giulia Gulino, Claudio Lombardo, Andrea Kiswarday e Gabriele Taschetti.