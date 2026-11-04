Caltanissetta, nasce “Vùci – Dove il talento si fa sentire”: un progetto che trasforma il dono in opportunità

CALTANISSETTA, 4 novembre 2026 -. Una voce che racconta capacità, impegno e futuro. Una voce che parla di lavoro, autonomia e partecipazione. Nasce Vùci – Dove il talento si fa sentire, il progetto condiviso dalle cooperative sociali ConSenso di Caltanissetta e Borgo Blu di Mazara del Vallo, realtà impegnate nella costruzione di percorsi di crescita, inclusione e inserimento lavorativo per persone con disabilità e fragilità.

Vùci non è soltanto un nome. È un messaggio e una visione comune. In dialetto siciliano significa “voce” e rappresenta la volontà di dare spazio e riconoscimento ai talenti che troppo spesso rimangono inascoltati. Talenti che, quando incontrano opportunità concrete, esprimono competenza, professionalità e capacità di contribuire attivamente alla vita della comunità.

Il progetto nasce dall’incontro tra due esperienze che negli anni hanno fatto dell’inclusione il proprio impegno quotidiano. Da un lato ConSenso, impegnata nella promozione di percorsi di vita adulta e inclusione lavorativa per giovani con autismo e altre disabilità; dall’altro Borgo Blu, realtà siciliana che ha sviluppato servizi educativi, formativi e produttivi finalizzati a creare opportunità di crescita e lavoro per persone con disabilità e situazioni di fragilità.

La prima iniziativa che porta il nome di Vùci è una box natalizia solidale che racchiude alcuni dei prodotti simbolo delle due cooperative: la pasta artigianale de “L’Arte dei Primi”, la passata di pomodoro e i biscotti alle mandorle del Biscottificio Borgo Blu. Prodotti che rappresentano non soltanto l’eccellenza delle lavorazioni artigianali, ma il risultato concreto di percorsi di formazione e lavoro capaci di generare autonomia, competenze e inclusione.

Ogni confezione racconta infatti una storia fatta di impegno quotidiano, obiettivi raggiunti e possibilità costruite passo dopo passo. Acquistare la box significa contribuire a sostenere nuove opportunità formative e occupazionali, trasformando il tradizionale regalo natalizio in un gesto capace di produrre valore sociale.

L’iniziativa è rivolta sia ai privati sia alle aziende che desiderano scegliere per collaboratori, clienti e partner un dono che unisca qualità, territorio e responsabilità sociale.«Vùci nasce per dare voce alle capacità delle persone e dimostrare che l’inclusione può diventare realtà quando si creano occasioni concrete di crescita e lavoro. Dietro ogni prodotto ci sono storie di impegno, percorsi di autonomia e talenti che meritano di essere riconosciuti e valorizzati», affermano Roberta Italiano, referente della cooperativa sociale ConSenso, e Pietro Titone, presidente della cooperativa sociale Borgo Blu.