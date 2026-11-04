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Caltanissetta, l’ITET Rapisardi Da Vinci torna alla Maker Faire a Roma con “SOS Ring” e conquista il “Maker of Merit”

Redazione 3

Caltanissetta, l’ITET Rapisardi Da Vinci torna alla Maker Faire a Roma con “SOS Ring” e conquista il “Maker of Merit”

Mer, 04/11/2026 - 12:19

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Dalle aule e dai laboratori dell’ITET “Rapisardi-Da Vinci” di Caltanissetta alla ribalta internazionale della Maker Faire di Roma. È il percorso di SOS Ring, il progetto realizzato dagli studenti dell’indirizzo Informatica e Telecomunicazioni che ha partecipato alla manifestazione dedicata all’innovazione tecnologica, ottenendo il prestigioso riconoscimento “Maker of Merit”.

L’istituto nisseno, diretto da Santa Iacuzzo, è ormai un ospite ricorrente della fiera dell’innovazione organizzata a Roma dalla Camera di Commercio. Dal 23 al 25 ottobre il Gazometro Ostiense ha ospitato la quattordicesima edizione di “Maker Faire Rome – The European Edition”, con oltre 400 stand tra maker, startup, aziende, università e scuole.

SOS Ring è un anello smart progettato per contribuire alla sicurezza personale. In caso di emergenza, una semplice pressione permette di attivare una procedura che invia la posizione GPS e avvia chiamate e SMS verso contatti precedentemente configurati. Il dispositivo comunica via Bluetooth con lo smartphone attraverso un’app dedicata. Il progetto integra elettronica, programmazione e progettazione del dispositivo, con l’obiettivo di trasformare la tecnologia in uno strumento utile nella vita quotidiana.

A realizzarlo sono stati Alessio Campisi, Giulio Anzalone, Giorgio Villa e Vincenzo Russo, studenti della classe IV D Informatica, guidati dalla professoressa Rosamaria Barone. I ragazzi hanno messo in pratica le competenze acquisite a scuola nella programmazione, nello sviluppo di applicazioni Android e nell’utilizzo di microcontrollori, affrontando le difficoltà legate alla realizzazione di un dispositivo di dimensioni ridotte.

“L’idea nasce – spiega la prof.ssa Barone – da una riflessione sul crescente numero di episodi di violenza e aggressioni, in particolare verso le donne. Da questa riflessione è emersa la volontà di utilizzare le competenze acquisite a scuola per sviluppare una soluzione concreta, discreta e semplice da utilizzare, capace di offrire supporto immediato in caso di pericolo.”

Il lavoro degli studenti ha trovato un importante riconoscimento proprio durante la manifestazione romana. SOS Ring è stato selezionato tra i venti progetti insigniti del titolo di “Maker of Merit”, riconoscimento che, come precisa l’organizzazione della fiera, è assegnato agli espositori che si sono distinti per originalità delle idee, potenziale dei progetti, creatività e capacità di guardare al futuro.

La partecipazione alla Maker Faire è stata una preziosa occasione di confronto con il mondo dell’innovazione e con progetti provenienti da realtà diverse.

Per l’ITET “Rapisardi-Da Vinci”, la presenza alla manifestazione romana conferma il valore di una formazione che supera i confini della lezione tradizionale e porta gli studenti a misurarsi con problemi concreti, progettare soluzioni e trasformare le idee in prototipi. Un’esperienza che dimostra come la scuola possa essere un luogo in cui la tecnologia non è soltanto materia di studio, ma anche uno strumento per immaginare e costruire risposte alle esigenze della società. (Foto di Stefano Dal Pozzolo)

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