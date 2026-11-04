4 novembre, Musumeci: “Rendiamo omaggio a chi ha servito la Patria fino a donare la propria vita”

”Nella Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate rendiamo omaggio a quanti, con coraggio e spirito di sacrificio, hanno servito la Patria fino a donare la propria vita”. Lo afferma il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci. ”Un pensiero – prosegue – va ai Caduti di tutte le guerre e alle loro famiglie. La nostra gratitudine anche alle donne e agli uomini delle Forze Armate, impegnati ogni giorno in Italia e nelle missioni all’estero, al servizio della pace e della sicurezza, onorando il nostro Tricolore” conclude il ministro Musumeci. (Ter/Adnkronos)