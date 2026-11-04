Caltanissetta. Cimitero Angeli, Adornetto: “Affidata la progettazione per la manutenzione straordinaria per le sezioni 240-243 e 300-355”

Un passo concreto per affrontare le criticità strutturali di alcune sezioni comunali del Cimitero Monumentale degli Angeli e avviare un più ampio percorso di recupero e riqualificazione del patrimonio cimiteriale cittadino.

Con la Determinazione dirigenziale n. 1861 del 2 novembre 2026, il Comune di Caltanissetta ha approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) e affidato all’architetto Luigi Aronica l’incarico per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e del progetto esecutivo relativo agli interventi di manutenzione straordinaria delle sezioni 240-243 e 300-355, per un quadro economico complessivo di 250.000 euro.

Si tratta di aree che da diverso tempo presentano importanti criticità. Nel corso dei sopralluoghi tecnici è stata riscontrata, in particolare, la necessità di intervenire su strutture che presentano problemi di sicurezza: in alcune sezioni l’accesso è stato interdetto a causa delle condizioni della scala, mentre in altre si è reso necessario il puntellamento dei solai.

Il progetto prevede interventi articolati e significativi. Per le sezioni 240-243 sono previsti la demolizione e la ricostruzione dei corpi scala e dei pianerottoli, la realizzazione di nuove fondazioni e di una scala metallica in acciaio zincato, il risanamento strutturale di pilastri e solai, il ripristino delle ringhiere e la sistemazione delle pareti e delle altre superfici interessate dal degrado.

Per le sezioni 300-355 sono programmati interventi di messa in sicurezza, demolizione delle pavimentazioni e dei massetti ammalorati, consolidamento delle fondazioni, rinforzo delle strutture metalliche e risanamento delle parti strutturali in calcestruzzo.

«Abbiamo deciso di dare priorità a situazioni che da troppo tempo attendono una soluzione – ha dichiarato l’assessore ai Servizi cimiteriali Calogero Adornetto. Il Cimitero Monumentale degli Angeli è un luogo di grande valore storico, affettivo e identitario per la nostra comunità e merita attenzione, cura e rispetto. Vogliamo avviare un programma graduale, ma concreto, per recuperare progressivamente tutte le sezioni comunali che necessitano di manutenzione e riqualificazione».

L’assessore Adornetto ha ringraziato la Direzione II – Lavori Pubblici e i relativi uffici per il lavoro svolto con professionalità e prontezza: «Desidero rivolgere un sentito ringraziamento al dirigente della Seconda Direzione, ing. Giuseppe Tomasella, per la celerità con cui ha dato seguito alla direttiva dell’Amministrazione guidata dal sindaco Tesauro e per il prezioso supporto che in questi mesi ha assicurato al nostro assessorato. La collaborazione e la disponibilità degli uffici sono fondamentali per trasformare gli indirizzi dell’Amministrazione in atti concreti e, soprattutto, in interventi a beneficio della città».

«Adesso la parola d’ordine è accelerare – continua l’assessore Adornetto. Il nostro obiettivo è completare rapidamente la fase progettuale e arrivare all’appalto dei lavori entro il mese di dicembre. Dobbiamo lavorare spediti affinché si possa intervenire concretamente e ripristinare quanto prima le condizioni di sicurezza e la piena fruibilità delle sezioni interessate. Sappiamo che c’è ancora tanto da fare, ma abbiamo iniziato a individuare le risorse e a mettere in campo gli atti necessari per dare risposte ai cittadini».

Come spiegato dall’assessore Adornetto, l’investimento di 250 mila euro rappresenta un primo importante tassello di un percorso più ampio che l’Amministrazione Tesauro intende portare avanti, individuando progressivamente le risorse e le priorità per intervenire sulle diverse sezioni comunali del Cimitero degli Angeli, restituendo dignità, sicurezza e decoro a un luogo particolarmente caro alla città.