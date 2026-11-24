(Adnkronos) – Sulla diffusione della miopia, "i numeri parlano da soli per quanto riguarda l'impatto epidemiologico. Bisogna inoltre considerare le conseguenze che questa condizione può avere sulla qualità della vita". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, alla presentazione del nuovo Centro europeo della miopia inaugurato al Policlinico Gemelli di Roma. Rocca ha poi annunciato che "i lavori per la realizzazione della palazzina" che ospiterà la sede definitiva del Centro "inizieranno a breve e si concluderanno nell'arco di due anni. Si tratta di un investimento importante e significativo, reso possibile grazie al contributo determinante dell'Inail. La Regione Lazio è stata brava a intercettare questa opportunità e il Gemelli a valorizzare e sviluppare queste eccellenze. Mi sembra che con questo progetto, si sia realizzata una di quelle occasioni in cui si lavora insieme per dare delle risposte importantanti ai cittadini" ha poi concluso.

—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)