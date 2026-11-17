(Adnkronos) – Continuità della presa in carico, assistenza a domicilio e possibilità di rivolgersi a un infermiere anche per bisogni di salute di minore entità: sono alcune delle aspettative che emergono dalla voce di oltre 10mila cittadini coinvolti nel 2° Rapporto sulle professioni infermieristiche 2026, realizzato dalla Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche (Fnopi) in collaborazione con la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, che sarà presentato integralmente il prossimo 25 novembre al Forum Risk di Arezzo. Dall'indagine condotta su un campione di 10.053 persone, che esplora il rapporto tra cittadini e professione infermieristica da una prospettiva in parte nuova, indagando quale spazio la popolazione immagina per gli infermieri nell'organizzazione dell'assistenza – riferisce la Fnopi in una nota – emerge che l'assistenza sanitaria dipende anzitutto dal modo in cui si accompagnano le persone nel tempo e di come è possibile accedere ai professionisti.

Le prime evidenze del report – si legge – mostrano che il 60% degli intervistati sarebbe interessato ad avere un infermiere di riferimento che segua nel tempo la propria salute e quella della propria famiglia; il 58% vorrebbe poter richiedere una visita domiciliare da parte di un infermiere e il 48% sarebbe interessato alla possibilità di effettuare una videochiamata con un infermiere per problemi di salute di minore entità. A fare da sfondo a queste aspettative c'è un riconoscimento ampio della professione: l'85% degli intervistati considera importante il ruolo degli infermieri per la salute della popolazione. Ma è proprio il passaggio dal riconoscimento generale alle modalità concrete con cui i cittadini immaginano l'assistenza a offrire una chiave di lettura particolarmente interessante.

I risultati assumono particolare interesse – rimarca Fnopi – se letti alla luce della trasformazione che sta attraversando il Servizio sanitario nazionale: l'invecchiamento della popolazione l'aumento delle patologie croniche e la crescente complessità dei bisogni stanno progressivamente spostando l'attenzione dalla risposta al singolo episodio di malattia verso modelli capaci di garantire continuità, prossimità e presa in carico nel tempo. Le risposte dei cittadini sembrano intercettare proprio la possibilità di costruire una relazione continuativa con un professionista e di accedere alle cure attraverso modalità differenti. È proprio sulla relazione tra aspettative dei cittadini, trasformazione dei servizi ed evoluzione della professione infermieristica che si concentra una parte del nuovo rapporto. L'indagine mette in relazione la prospettiva della popolazione con quella degli infermieri, permettendo di osservare dove le aspettative dei due gruppi convergono e dove, invece, emergono distanze.

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