SAN CATALDO. Serata all’insegna della cultura, quella che ha caratterizzato l’incontro di due Associazioni: l’Agricoltori Zolfatai e il Centro Turistico Giovanile guidati rispettivamente da Luigi Nocera e Luisa Turato. A fare incontrare le due Associazioni è stata la dottoressa Lina Duminuco, che attraverso la brillante illustrazione dei costumi dalla preistoria ai nostri giorni ha dimostrato come l’evoluzione della moda sia stata nel tempo strettamente connessa al progresso della società. Pura cultura che si intreccia con i valori della collaborazione tra associazioni che hanno lo scopo della socializzazione a prescindere della appartenenza.

Notevole apprezzamento ha avuto, da parte del numeroso pubblico presente, anche la mostra di abiti di famiglia degli anni sessanta creati nella sartoria di Lina Cantone. La mostra, allestita da Rita Sollima con la collaborazione di Vitale Emma, ha riscosso un grande apprezzamento da parte del pubblico presente e resterà fino a giovedì prossimo durante la conferenza medica della dottoressa Francesca Lapis.