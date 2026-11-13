San Cataldo. Non potabilità dell’acqua: il sindaco Comparato ha chiesto l’intervento del Prefetto rivolgendosi all’Ati per la convocazione di un tavolo tecnico urgente

SAN CATALDO. Il sindaco Gioacchino Comparato ha annunciato di aver chiesto l’intervento del Prefetto a proposito della delicata questione legata alla non potabilità dell’acqua. Una situazione che va avanti da una settimana. “È passata un’intera settimana dall’inizio di questa assurda emergenza. Da sette giorni l’acqua che arriva a San Cataldo non è potabile a causa dei livelli di manganese oltre la norma.

Nonostante le nostre ordinanze, le nostre diffide e i nostri solleciti, il problema non è ancora stato risolto. Questo non è più un semplice disservizio tecnico. È una minaccia inaccettabile alla salute pubblica, che colpisce la cittadinanza. Non ho intenzione di tollerare oltre questa inefficienza. In qualità di Sindaco e di massima Autorità Sanitaria Locale, ho appena inviato una richiesta all’ATI (Assemblea Territoriale Idrica) per convocare un Tavolo Tecnico URGENTE.

Pretendo che ci siano delle risposte chiare su come risolvere questo disastro e garantire tre cose immediate:

Una data certa e definitiva per il ripristino della potabilità dell’acqua.

Interventi tecnici reali, non solo promesse.

L’attivazione immediata di misure alternative di approvvigionamento per la popolazione fino a quando i parametri non torneranno nella norma.

San Cataldo esige rispetto. Non arretreremo di un millimetro fino a quando l’acqua pulita non tornerà nelle nostre case”.