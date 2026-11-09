San Cataldo, il Maestro Libero Iannuzzi all’Istituto “Carducci”: entusiasmo e partecipazione allo spettacolo didattico musicale

Venerdì 6 novembre 2026, le alunne e gli alunni della Scuola primaria e i bambini di quattro e cinque anni dell’Istituto Comprensivo “G. Carducci” di San Cataldo hanno preso parte al coinvolgente spettacolo didattico del maestro Libero Iannuzzi, docente di musica e creatore del metodo “Suoni e Silenzi”. Il maestro è un punto di riferimento nel panorama italiano della didattica musicale ed è autore di numerose pubblicazioni e risorse formative che hanno raggiunto oltre 100.000 insegnanti e circa 1,5 milioni di bambini, in Italia e all’estero. Attraverso canti, body percussion, danza e attività coinvolgenti, i bambini hanno vissuto un’esperienza educativa divertente e coinvolgente. Grande successo hanno riscosso anche i celebri personaggi “Rocco il Cocco” e “Gedeone il Peperone”, realizzati dagli stessi alunni. L’iniziativa è stata particolarmente apprezzata dai bambini, che avrebbero voluto continuare a cantare e a divertirsi insieme al Maestro Libero. L’esperienza proseguirà con un corso di formazione rivolto ai docenti delle Scuole dell’infanzia e primaria, finalizzato a fornire strumenti e metodologie innovative per l’insegnamento della musica. Il Dirigente scolastico dell’Istituto “Carducci”, prof. Salvatore Parenti, commenta: «Sono particolarmente soddisfatto di queste tre giornate formative che hanno coinvolto gli insegnanti dell’Istituto cui, vista la rilevanza dell’iniziativa, si sono aggiunti altri insegnanti della provincia. L’attività conferma l’impegno dell’Istituto “Carducci” nella formazione continua del personale e nella promozione di percorsi educativi di qualità».