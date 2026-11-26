Sono 132 i migranti approdati a Lampedusa in poche ore dopo quattro operazioni di soccorso effettuate dalle motovedette della guardia di finanza e della capitaneria di porto. I gruppi, dei quali fanno parte anche donne e minorenni, viaggiavano a bordo di barchini e gommoni salpati dalle localita’ libiche di Zuwarah, Abu Kammash e Zawiya. La maggior parte dei migranti ha dichiarato di voler rimanere in Italia, mentre alcuni intendono raggiungere la Svezia per ricongiungersi con i familiari. Nell’hotspot di contrada Imbriacola sono attualmente presenti 208 ospiti. In mattinata 60 migranti hanno lasciato l’isola per raggiungere in serata Porto Empedocle.