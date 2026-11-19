SAN CATALDO. Una gran bella serata all’insegna della storia e della cultura nei locali dell’Associazione Agricoltori e Zolfatai. Quella che doveva essere una semplice presentazione si è trasformata in un incontro di storie, arte, musica e memoria, prolungandosi ben oltre il tempo previsto. Forse perché, quando si parla di qualcosa che appartiene a tutti, il tempo smette di essere una misura e diventa un luogo nel quale fermarsi. A condurre la serata è stato Luigi Nocera, presidente dell’Associazione. Il dott. Salvatore Scarlata, presidente della Pro Loco, che ha concesso il patrocinio all’iniziativa, ha portato il saluto istituzionale. Il prof. Luigi Bontà, critico e storico sancataldese e autore della prefazione, ha presentato il volume di Salvatore Siciliano, soffermandosi sul suo contenuto e sullo sguardo intimo con cui è stato realizzato.

Poi, in qualche modo, le pagine hanno preso vita. Gli artisti raccontati nel libro erano presenti, ciascuno con una propria opera. Per Paolo Amico è intervenuto il padre, mentre per Rosario Sollami, che vive a Bruxelles, era presente la sorella. Sullo schermo sono tornate le immagini della Sicilia dei primi del Novecento, attraverso i videoclip realizzati dall’autore: frammenti di una memoria che il tempo rischia di allontanare, ma che continua ad appartenere a chi sa riconoscerla.

Agata Sciolino, Salvatore Carletta e Rosanna Treville hanno dato voce ad alcune canzoni scritte da Siciliano. Mario Martinez ha recitato la poesia «Ti scrivo ancora». L’autore ha poi raccontato, uno per uno, gli artisti che hanno trovato posto nelle pagine del volume, ciascuno con la propria storia, il proprio talento e il proprio modo di lasciare un segno nella vita culturale della città. La serata si è conclusa tra applausi, apprezzamenti e parole di sincera partecipazione. Ma il valore di questo incontro va ben oltre il successo della presentazione. Il libro è nato bussando alle porte delle persone, entrando nelle loro case, nei loro studi, incontrando la loro arte. Mercoledì sera, quelle stesse storie si sono ritrovate tutte insieme, davanti alla comunità alla quale appartengono.

Cesare Pavese scriveva: «Un paese ci vuole, non fosse che per il gusto di andarsene via». In queste parole si nasconde una verità semplice e profonda: un paese non è soltanto un luogo sulla carta geografica. È fatto di volti, incontri, memorie e persone che, con il proprio lavoro e la propria sensibilità, gli danno un’identità. Anche quando ci si allontana, sono proprio queste radici a continuare a tenerci legati ai luoghi della nostra storia.

È questo, in fondo, il significato più bello di un’iniziativa come quella di Salvatore Siciliano: dimostrare che custodire la memoria di un paese non significa guardare soltanto al passato, ma offrire al presente l’occasione di riconoscere il valore delle proprie persone. L’Associazione Agricoltori e Zolfatai ringrazia Salvatore Siciliano, tutti gli artisti, gli ospiti, i rappresentanti delle istituzioni e quanti hanno collaborato alla realizzazione della serata, mettendo a disposizione tempo, capacità e sensibilità. Mercoledì sera San Cataldo si è guardata allo specchio. E nello specchio non ha trovato soltanto i suoi artisti, ma una comunità capace ancora di riconoscersi nelle proprie bellezze.