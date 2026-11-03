San Cataldo. Accordo tra la Pro Loco e l’associazione motoristica “Quelli del Covo 22 Bikers San Cataldo” per la promozione turistica del territorio

SAN CATALDO. La Pro Loco di San Cataldo e l’associazione motoristica “Quelli del Covo 22 Bikers San Cataldo” uniscono ufficialmente le forze. Un accordo che ha preso forma grazie all’incontro con i vertici dell’associazione, il Presidente Cataldo Livrizzi e il Segretario Roberto Celeste. Un’intesa nata dalla comune passione per il territorio e dalla forte voglia di valorizzarlo al meglio attraverso nuove iniziative.

Questa collaborazione significa andare in direzione di una valorizzazione del territorio unendo l’accoglienza turistica della Pro Loco all’energia e al dinamismo del mondo biker. Poi sicuramente c’è anche la promozione di progetti che porteranno appassionati di motori a scoprire le bellezze, la cultura e le tradizioni di San Cataldo, ma soprattutto la cosa più importante: fare rete tra associazioni locali. E ora Pro Loco e “Quelli del Covo 22 Bikers San Cataldo” uniti nella promozione turistica sancataldese con le due ruote per tracciare insieme una nuova, emozionante rotta.