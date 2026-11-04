Roma, pianoforte del Municipio I a disposizione degli under 18 anche il giovedì pomeriggio

(Adnkronos) – Il Municipio Roma I Centro amplia gli spazi di musica a disposizione dei più giovani. Dopo il martedì, si legge in una nota, si aggiunge un secondo pomeriggio settimanale interamente riservato ai ragazzi e alle ragazze che sanno già suonare il pianoforte. Ogni giovedì, dalle 14 alle 17, il pianoforte del Municipio sarà a disposizione degli under 18 che desiderano uno spazio in cui esprimere il proprio talento e la propria passione per la musica. Non si tratta di lezioni, ma di un'opportunità per suonare liberamente uno splendido pianoforte in uno spazio pubblico. La prenotazione è obbligatoria sulla piattaforma TuPassi, selezionando Municipio I – Prenotazione pianoforte.

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