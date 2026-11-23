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Roma e Lazio di nuovo davanti a tutti. La Capitale torna a prendersi la scena in Serie A, con le sue due principali squadre contemporaneamente ai primi due posti della classifica. Un'immagine che riporta inevitabilmente indietro nel tempo, a una stagione entrata di diritto nella storia del calcio romano: quella del 2000-01, quando la squadra giallorossa guidata da Fabio Capello conquistò il suo terzo Scudetto. Per ritrovare l'ultima volta in cui le due formazioni capitoline si sono ritrovate contemporaneamente al primo e al secondo posto bisogna tornare alla 29esima giornata di quel campionato. La data da cerchiare in rosso è quella del 6 maggio 2001. Dopo le partite del quint'ultimo turno, la classifica della Serie A vedeva la Roma in vetta con 64 punti, Lazio seconda a quota 59, poi la Juventus terza a 58. Cinque punti separavano le due squadre della Capitale, con i giallorossi saldamente al comando e i biancocelesti all'inseguimento. In quella giornata la Lazio aveva battuto il Bari per 2-0, mentre la Roma aveva pareggiato 2-2 sul campo della Juventus. Due risultati che avevano lasciato invariato il primato giallorosso e permesso alla formazione biancoceleste di conquistare la seconda posizione, superando proprio i bianconeri. Un momento particolare di quella stagione, che aveva visto la Roma dominare buona parte del campionato e la Lazio recuperare terreno nella seconda parte della competizione. La Roma riuscì poi a completare il proprio percorso conquistando il titolo con 75 punti, davanti alla Juventus, seconda a quota 73. La Lazio terminò invece il campionato al terzo posto con 69 punti. Da quel 6 maggio 2001 sono passati più di 25 anni. Roma e Lazio hanno vissuto percorsi differenti, alternando stagioni di grande competitività ad altre più complicate. Ci sono stati derby decisivi, qualificazioni europee, vittorie importanti e cambiamenti societari e tecnici. Quello che è mancato, però, è stato ritrovare contemporaneamente le due squadre della Capitale nelle prime due posizioni della classifica di Serie A. Per Roma e Lazio, naturalmente, la sfida non finisce qui. Essere davanti a tutti dopo un terzo di campionato è un risultato significativo, ma mantenere quelle posizioni fino alla fine della stagione rappresenta un'impresa decisamente più complicata. I tifosi giallorossi e biancocelesti possono intanto godersi una situazione che mancava da tantissimo tempo: la Capitale davanti a tutte, con le sue due squadre a contendersi il primato della Serie A. E il precedente del 2001 aggiunge inevitabilmente un pizzico di suggestione in più. Quella volta a festeggiare fu la Roma di Capello, con la Lazio sul podio ma alle spalle anche della Juventus. Oggi la storia è ancora tutta da scrivere.

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