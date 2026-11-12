Rapporto Ismea, cresce l’agroalimentare. Nel 2025 export a 72,5 miliardi

ROMA (ITALPRESS) – L’agroalimentare italiano consolida i risultati degli ultimi anni e rafforza il proprio ruolo di settore trainante dell’economia nazionale, confermandosi una delle componenti più dinamiche e competitive del sistema produttivo del Paese. Nonostante uno scenario internazionale difficile, segnato da tensioni geopolitiche e nuove barriere commerciali, il settore continua a crescere, a investire e a conquistare spazio sui mercati esteri, anche grazie al sostegno delle politiche nazionali e alle risorse mobilitate attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. E’ il quadro che emerge dal Rapporto ISMEA sull’agroalimentare italiano 2026, presentato oggi a Roma, presso il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, alla presenza del Ministro Francesco Lollobrigida e dei vertici delle principali organizzazioni agricole e del mondo della cooperazione.

In base ai dati Istat aggiornati a settembre, nel 2025 il valore aggiunto dell’agroalimentare italiano, considerando agricoltura e industria alimentare, ha raggiunto 89 miliardi di euro, pari al 4,4% del PIL, registrando una crescita reale (+1,2%) più che doppia rispetto a quella dell’economia nazionale (+0,5%). Una dinamica sostenuta sia dalla componente industriale (+1,5%) sia dal settore agricolo forestale e della pesca (+0,8%), che testimonia ancora una volta le grandi doti di resilienza del sistema e la capacità di generare valore anche in condizioni economiche complesse, segnate dall’instabilità dei mercati e dai cambiamenti climatici. Il peso dell’agroalimentare sull’economia italiana risulta ancora più significativo considerando l’intera filiera. Secondo una valutazione ormai consolidata, raggiunge circa l’8% del PIL includendo distribuzione e ristorazione e arriva al 15% se si considerano anche logistica, trasporti e intermediazione.

L’Italia conferma inoltre la propria leadership europea per valore aggiunto agricolo, con oltre 43 miliardi di euro e una quota del 16,9% sul totale dell’Unione europea. Anche l’industria alimentare rafforza il proprio posizionamento, collocandosi al terzo posto in Europa con 41,5 miliardi di valore aggiunto e mantenendo posizioni di assoluto primato in comparti strategici come pasta e vino.

‘I dati – afferma il Ministro dell’agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida – certificano il lavoro che abbiamo fatto in questi anni e raccontano un’inversione di tendenza per l’agricoltura italiana rispetto al passato. Per il secondo anno consecutivo siamo la prima economia agricola d’Europa per valore aggiunto, davanti a Francia e Germania, con 46,6 miliardi di euro. L’export raggiunge i 72,5 miliardi e dal 2020 il reddito degli agricoltori è cresciuto del 50%. Sono risultati importanti, ma per noi ogni punto di arrivo è un nuovo punto di partenza. Il Governo Meloni ha scelto di rimettere l’agricoltura al centro, sostenendo un settore che oggi è più forte, più competitivo e continua a garantire produzione di qualità e custodia dell’ambiente. Lo abbiamo fatto in un quadro geopolitico estremamente complesso, riuscendo a mantenere l’agricoltura italiana in condizioni favorevoli anche rispetto a molta parte dei paesi europei. Il fatto che il peso dell’economia agricola sia cresciuto quasi del triplo rispetto al Pil nazionale, conferma che la strada intrapresa è quella giustà.

Per il presidente ISMEA Livio Proietti ‘con il raggiungimento al 30 giugno scorso di tutti i target previsti dal PNRR, ISMEA ha portato a compimento una fase fondamentale nell’attuazione dei Contratti di Filiera, mettendo a disposizione del sistema produttivo l’intera dotazione di risorse assegnate. I risultati danno la misura della portata dell’intervento: 221 contratti di filiera, oltre 3.400 soggetti coinvolti, 3,9 miliardi di euro di agevolazioni concesse, tra contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati, che hanno attivato 6,3 miliardi di investimenti, con un effetto leva di 1,61.

Particolarmente significativo è il risultato raggiunto nel Mezzogiorno, al quale è destinato il 53,7% delle agevolazioni, ben oltre la quota minima del 40% prevista dal PNRR. Gli interventi interessano tutte le regioni italiane e un ampio ventaglio di filiere produttive, con una presenza particolarmente rilevante dei comparti ortofrutticolo e zootecnico, che insieme rappresentano i 2/3 dei programmi finanziati. Ma la portata della misura si misurerà soprattutto nei prossimi anni, quando gli investimenti entreranno progressivamente nella loro fase di realizzazione. Il picco è atteso nel 2027, con un volume di investimenti pari al 12,7% degli investimenti fissi lordi agricoli stimati e al 4,1% del valore aggiunto agricolo. Un impulso di grande rilievo, destinato a sostenere la modernizzazione delle filiere, l’efficienza e la sostenibilità ambientale ben oltre l’orizzonte temporale del PNRR”.

Segnali positivi arrivano anche dall’occupazione, dagli investimenti e dal reddito agricolo. Gli addetti dell’agricoltura superano un milione, mentre quelli dell’industria alimentare arrivano a 500 mila, entrambi in crescita rispetto al 2024. Gli investimenti agricoli salgono a 13,1 miliardi di euro, con un incremento del 5,1% rispetto al 2024, confermando una propensione a investire più alta della media dell’economia nazionale. Nel periodo 2016-2024, ultimo intervallo disponibile per il confronto Eurostat, la crescita degli investimenti agricoli italiani è stata del 18,8%, contro il 4,3% della media europea. Positivo anche l’andamento del reddito agricolo per unità di lavoro, che nel 2025 è cresciuto in Italia del 6,6% rispetto all’anno precedente. Allargando il confronto all’ultimo quinquennio la crescita italiana raggiunge il 50,8%, più del doppio rispetto alla media UE (+21,4%).

Un forte stimolo alla produzione nazionale continua a provenire dai mercati internazionali. Nel 2025 le esportazioni hanno raggiunto il nuovo record di 72,5 miliardi di euro, in crescita del 5% rispetto al 2024. Un risultato che consolida un percorso di espansione ormai strutturale che nell’ultimo decennio ha visto crescere l’export agroalimentare a un ritmo medio annuo del 7,3%, superiore a quello delle esportazioni complessive nazionali, portando dal 9% all’11% il peso dell’agroalimentare sul totale delle vendite all’estero dell’Italia.

Sul mercato interno, la spesa alimentare complessiva delle famiglie italiane, inclusi i consumi fuori casa, ha raggiunto nel 2025 i 305 miliardi di euro, con una crescita del 3,2%. Una dinamica sostenuta non soltanto dai prezzi, ma anche da una ripresa dei volumi acquistati e da una domanda sempre più attenta alla qualità e alla salubrità delle produzioni.

‘I dati del Rapporto confermano la solidità dell’agroalimentare italiano e la sua capacità di continuare a generare ricchezza, occupazione e investimenti anche in un contesto internazionale particolarmente complesso – dichiarano congiuntamente il Presidente ISMEA Livio Proietti e il Direttore Generale Sergio Marchi – Il dato più significativo è che non siamo di fronte soltanto a una crescita dei risultati economici congiunturali, ma anche dei fondamentali del settore: aumentano gli investimenti, si rafforza l’occupazione e migliora, nel medio periodo, la produttività. A questo si aggiunge la capacità delle nostre imprese di consolidare la propria presenza sui mercati internazionali, dove l’agroalimentare continua a guadagnare peso rispetto agli altri settori dell’economia. Sono risultati che testimoniano la competitività del sistema, grazie anche agli ingenti investimenti messi in campo dal Governo, ma che richiamano la necessità di continuare a potenziare l’organizzazione delle filiere e la capacità di distribuire sempre più equamente il valore generato, a beneficio soprattutto della componente agricola”. A rafforzare la capacità competitiva dell’agroalimentare italiano e accompagnare la sua trasformazione strutturale ha contribuito un quadro di politiche pubbliche particolarmente incisivo. Negli ultimi tre anni, il Governo Meloni ha mobilitato oltre 17,5 miliardi di euro a sostegno del settore primario, destinati a favorire investimenti, innovazione tecnologica, sostenibilità, ricambio generazionale e rafforzamento delle filiere produttive.

Un ruolo centrale è stato svolto dalla rimodulazione del PNRR, che ha portato le risorse destinate al settore primario da 3,6 a 8,8 miliardi di euro, superando i 10 miliardi considerando anche il Piano Nazionale Complementare. Tra gli interventi più significativi figurano il Parco Agrisolare, con una dotazione di circa 3,2 miliardi di euro e il Fondo Rotativo Contratti di Filiera, la misura PNRR attuata da ISMEA per conto del MASAF, alla quale il Rapporto dedica uno specifico approfondimento.

Al 30 giugno 2026 sono 221 i contratti di filiera ammessi a finanziamento, per circa 6,3 miliardi di euro di investimenti attivati, a fronte di 3,9 miliardi di agevolazioni concesse, esaurendo di fatto tutte le risorse disponibili.

I programmi coinvolgono complessivamente 3.430 soggetti e interessano l’intero territorio nazionale, con una particolare attenzione al Mezzogiorno, cui è destinato il 53,7% delle agevolazioni. La misura si conferma un importante volano per la modernizzazione del sistema produttivo: oltre l’80% degli investimenti è riconducibile a interventi orientati alla sostenibilità ambientale, all’efficienza nell’utilizzo delle risorse e alla transizione energetica. Significativo anche il contributo al comparto biologico, con 65 programmi e circa 1,4 miliardi di euro di investimenti.

L’evento ha visto gli interventi introduttivi di Raffaele Borriello, Capo di Gabinetto del MASAF, e Livio Proietti, Presidente ISMEA. Alla presentazione dei dati del Rapporto a cura del Direttore di ISMEA Sergio Marchi, hanno fatto seguito due tavole rotonde dedicate alle principali sfide del settore e al ruolo della cooperazione, con la partecipazione dei presidenti delle quattro maggiori organizzazioni agricole: Ettore Prandini (Coldiretti), Massimiliano Giansanti (Confagricoltura), Cristiano Fini (CIA-Agricoltori Italiani) e Tommaso Battista (Copagri). Per il mondo cooperativo sono intervenuti Raffaele Drei, Presidente di Confcooperative Agroalimentare e Pesca, Sara Guidelli, Direttrice Generale di Legacoop Agroalimentare, e Biagio Pecorino, Presidente di AGCI Agroalimentare e Ittico.

L’evento ha previsto anche la partecipazione del Ministro Francesco Lollobrigida e un approfondimento sul PNRR a cura di Fabio Del Bravo, dirigente ISMEA della Direzione Filiere e Analisi di Mercato, e Marco Lupo, Capo Dipartimento della Sovranità Alimentare del MASAF. Ha moderato la giornalista Isabella Ceccarini.

-foto mec/Italpress –

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