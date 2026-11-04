Quindicenne pose fine alla sua esistenza: archiviata indagine per omicidio, ma a Caltanissetta aperta altra inchiesta

Il giudice di Enna ha archiviato la denuncia per omicidio presentato dalla famiglia della quindicenne di Piazza Armerina, Larimar Annaloro, trovata impiccata, 2 anni fa, a un albero del giardino di casa. Un’altra inchiesta è aperta a Caltanissetta alla procura per i minorenni per istigazione al suicidio, vendetta porno e bullismo.

L’ipotesi del suicidio è sempre stata rifiutata dalla famiglia. La giovane originaria del varesino, si era trasferita insieme ai genitori, da qualche anno a Piazza Armerina, città di origine del padre. Il 5 novembre del 2024 dopo una lite con alcuni compagni aveva chiesto ai genitori di essere presa a scuola. La madre e il padre la accompagnarono a casa e uscirono per delle commissioni. Al loro ritorno la ragazza fu trovata con un cappio al collo legato in un modo che apparve insolito. La famiglia non si è mai rassegnata e continua a chiedere giustizia