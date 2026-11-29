Un Serradifalco semplicemente stratosferico ha letteralmente schiantato la capolista Santa Croce Soccer con un netto 3-0 finale conquistando la vetta solitaria della classifica e imponendo il primo stop all’ex capolista ragusana. Allo stadio “Antonio Alaimo” pubblico delle grandi occasioni per la sfida che vedeva la vice capolista affrontare la capolista Santa Croce. Un match attesissimo, da sold out, un confronto di quelli destinati a restare scolpito per sempre nella mente e nel cuore delle rispettive tifoserie.

Il Serradifalco ha iniziato bene la contesa, ma il Santa Croce non s’è fatto certo intimorire in un primo tempo che s’è chiuso sullo 0-0 al culmine di un match molto combattuto e incerto. Nella ripresa la svolta: prima Castrillo, al minuto 22, ha sbloccato il match con un gol che ha fatto esplodere di gioia il pubblico di casa. Sei minuti più tardi è stato Vaccaro a raddoppiare. La rete dell’ex attaccante della Sommatinese ha mandato in visibilio i tifosi dei falchetti che, al minuto 83 hanno salutato anche il terzo gol dei loro beniamini a segno ancora con Vaccaro.

Un tris d’autore per una delle partite più belle ed emozionanti tra quelle disputate in questa stagione dal Serradifalco di Gianfilippo Di Matteo. Il tecnico, visibilmente emozionato per un’impresa come quella odierna, è stato sommerso dall’abbraccio dei suoi giocatori e del pubblico al pari della dirigenza, con in testa i fratelli Tonino e Francesco Cavaleri e il vice presidente Gaetano Gruttadaurea. Un autentico trionfo di tutto il gruppo dirigenziale e dello staff tecnico. Un numero su tutti: fin qui il Santa Croce Soccer in 11 partite aveva incassato 3 gol; in una sola partita oggi ha incassato gli stessi gol, tre, presi nelle precedenti 11! Il Serradifalco è primo con 31 punti, due in più sulla stessa Santa Croce Soccer ora seconda con 29 punti. E domenica prossima trasferta a Barrafranca contro la Barrese per proseguire il grande sogno di tornare in Eccellenza.

Le altre due nissene hanno ottenuto risultati alterni. Bella l’impresa della Sommatinese di Giovanni Falsone che ha imposto il pari al forte Noto fuori casa. Una partita che ha visto i granata sommatinesi battersi con audacia e determinazione al cospetto di un Noto tra le più forti squadre del girone. Alla fine, un punto che fa classifica in un campo oggettivamente difficile come quello netino. Infine, sconfitta 2-0 per il Real Gela sul campo della Frigintini a Modica.