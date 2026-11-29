Nel girone B del campionato di Prima Categoria, dopo la bella affermazione dell’Atletico Nissa 3-2 in casa contro la Belsitana, la domenica calcistica ha offerto spunti parecchio interessanti. In primo luogo il Riesi 2002 di Paolo Di Francisca è stato battuto nettamente 5-1 dalla capolista Animosa Civitas Corleone. Palermitani in gol con Di Peri tre volte, Aurilio e Martorana; per gli ospiti il gol della bandiera è stato messo a segno da Di Graci. Un confronto che ha confermato che la capolista Corleone, specie quando gioca in casa, è un cliente parecchio scomodo per chiunque.

Impresa bella e buona, invece, quella centrata dall’Accademia Mazzarinese. La squadra del presidente Gaspare Drago ha sconfitto 1-0 il forte Prizzi in un vero e proprio scontro diretto nel quale i nisseni sono imposti 1-0 in casa. Una vittoria pesantissima, in quanto l’Accademia s’è potuta portare al secondo posto in classifica ad appena 3 punti dalla capolista Corleone.

A completare il quadro degli incontri della domenica, la vittoria ottenuta dal Campofranco di Carmelo Giordano contro la Giovanile Collesano. Protagonista del match Bamba; l’ex attaccante della Sommatinese ha segnato una doppietta, mentre Carioto ha completato il tris per i campofranchesi che, con questa vittoria, sono saliti a quota 13 in classifica al terzo posto a pari punti con l’Atletico Nissa.

Questa infine la classifica del girone B di Prima Categoria: Animosa Civitas Corleone 22, Accademia Mazzarinese 19, Campofranco e Atletico Nissa 13, Prizzi, Sporting Termini e Riesi 12, Atletico Caccamo 11, Alessandria della Rocca 9, Giovanile Collesano e Castellana 4, Belsitana 2. (Foto Calcio Campofranco)