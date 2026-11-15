Perrone (Fondazione Aiom): “La consapevolezza è parte integrante del percorso di cura dei tumori”

(Adnkronos) – La comunicazione tra medico e paziente "è fondamentale, ma diventa sempre più complessa con i continui progressi della medicina, soprattutto nel campo della diagnosi e delle terapie personalizzate". A sottolinearlo è Francesco Perrone, presidente della Fondazione Aiom, commentando i dati di una survey presentati al XXVIII congresso nazionale Aiom che si chiude oggi a Roma. Secondo l’indagine, promossa da Fondazione Aiom, le donne con tumore della mammella e i loro caregiver conoscono ancora poco l'oncologia di precisione: solo il 32% degli intervistati sa che la biopsia liquida è un esame del sangue che consente di individuare la presenza di cellule o molecole tumorali in circolo. Il 43% non conosce le terapie mirate contro il cancro e appena il 24% sa cosa sono i Molecular tumor board, i gruppi multidisciplinari di specialisti che valutano i casi e contribuiscono a individuare le terapie più appropriate. Perrone evidenzia l'importanza di "aiutare non solo i pazienti e i loro caregiver, ma anche i cittadini, a conoscere meglio le opportunità offerte dalla ricerca e dalla medicina di precisione. Far crescere la consapevolezza significa dare ai pazienti maggiori strumenti per gestire il proprio percorso di cura e rendere il dialogo con i medici più semplice e autentico. Non è un percorso facile, ma è fondamentale". Proprio con questo obiettivo la Fondazione Aiom collabora con le associazioni dei pazienti, tra cui Andos, La Lampada di Aladino Ets e Aimac oggi parte della Fondazione. "Lavoriamo con piacere insieme a queste associazioni per aumentare la consapevolezza dei pazienti sui progressi della diagnosi e delle terapie. Conoscere le possibilità offerte dalla medicina significa poter partecipare in modo più consapevole alle decisioni sul proprio percorso di cura", conclude Perrone.

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