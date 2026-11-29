Nel campionato di pallavolo femminile di serie C, la SicurTransport Sommatino ormai non si ferma più. Gervasi e compagne hanno conquistato la sesta vittoria in altrettanti match disputati in campionato battendo le palermitane della Capacense 3-0. Un risultato netto quanto inequivocabile. Anche stavolta, nonostante giocassero in trasferta, le ragazze di coach Antonio Fonte hanno dato fondo alle loro energie per conquistare l’ennesimo successo di un campionato fin qui esaltante. Basti pensare che, in queste prime sei giornate disputate, le sommatinesi, oltre a conquistare 18 punti, hanno anche vinto 18 set perdendone appena 1.

A questo va aggiunto il fatto che l’ambiente, lavorando in serenità e con la giusta concentrazione e attenzione, ormai ha creato un’alchimia pallavolistica di prim’ordine, per cui diventa difficile riuscire a scalzare le sommatinesi dalla testa della classifica. Il prossimo turno, in questo senso, sarà un importante snodo se si considera che domenica prossima le nissene affronteranno nella Palestra comunale Vittorini di Ravanusa l’altra capolista del Girone, e cioè il Lanza Trabia.

Sarà, anche stavolta, una sfida di quelle da vivere in maniera intensa grazie a queste ragazze che stanno fin qui riuscendo a regalare alla pallavolo nissena qualcosa di veramente grande e al tempo stesso importante. Tornando al match contro la Capacense, la SicurTransport s’è imposta 13-25 nel primo set, dopo di che anche nel secondo non ha mai mollato di un millimetro chiudendo sul 19-25. Infine, nel terzo parziale, Hendricks e compagne hanno chiuso la contesa sul 20-25. Un tris di valore assoluto per queste ragazze che continuano ad entusiasmare con prestazioni di livello superiore. Questo il roster che ha battuto in trasferta 0-3 la Capacense: Lara Hendricks, Sara Gervasi Alessandra Vezza, Maria Maira, Beatrice Axente, Carla Trupiano, Marta Zaffuto, Alona Kobylianska, Antonella Capraro, Isabella Genova, Alessandra Fonte, Clelia Di Caro. Allenatore: Antonio Fonte.