Pallavolo Femminile Serie C. La SicurTransport Sommatino travolge 3-0 la Polisportiva Marsala Volley e si conferma in testa alla classifica

Nel campionato di pallavolo femminile di serie C femminile, la SicurTrasport Sommatino non si ferma più. Il sestetto di coach Antonio Fonte ha superato con un netto 3-0 la Polisportiva Marsala Volley. Alla Palestra Vittorini di Ravanusa la prestazione delle sommatinesi è stata un autentico crescendo di emozioni e di gioco. Conquistato il primo set con il risultato di 25-19, le sommatinesi, sull’onda di questo primo set vinto, hanno fatto bis imponendosi 25-17 nel secondo set. A quel punto, qualcuno pensava che, sul 2-0, potesse esserci la reazione delle lillibetane, e invece le nissene hanno chiuso il conto imponendosi anche nel terzo set con lo stesso punteggio di 25-17.

Una vittoria che ha permesso alla SicurTransport Sommatino di consolidare il proprio primato in classifica. Le ragazze di coach Fonte hanno messo in campo non solo tanta personalità, ma anche carattere e voglia di migliorarsi. In questo modo, le marsalesi hanno potuto ben poco, anche perché il sestetto sommatinese ha funzionato molto bene non solo a muro ma anche nel momento in cui c’è stato da mettere palla a terra.

Al momento le nissene sono prime in classifica a pari merito con la Lanza Trabia con 9 punti, mentre Altavilla Milicia e Capacense seguono a quota 6. Per il sestetto del presidente Salvatore Sammartino ennesima grande soddisfazione in una stagione fin qui da incorniciare. Questo il roster della SicurTransport Sommatino: Lara Hendricks, Sara Gervasi Alessandra Vezza, Maria Maira, Beatrice Axente, Carla Trupiano, Marta Zaffuto, Alona Kobylianska, Antonella Capraro, Isabella Genova, Alessandra Fonte, Clelia Di Caro. Allenatore: Antonio Fonte, preparatore atletico: Gabriele Tricoli.