Pagani Huayra 70 Anima: nasce l’ultima creazione della trilogia esclusiva

(Adnkronos) –

Pagani Automobili completa uno dei suoi progetti più esclusivi con la Huayra 70 Anima, terzo e ultimo esemplare di una trilogia sviluppata attraverso il programma Grandi Complicazioni. Un'automobile che interpreta il concetto di personalizzazione secondo una filosofia nella quale design, ingegneria e artigianalità diventano strumenti per raccontare l'identità del proprietario. La Pagani Huayra 70 nasce dalla volontà di superare i confini delle realizzazioni su misura tradizionali, trasformando ogni vettura in un progetto individuale. Non si tratta semplicemente di scegliere materiali, colori o finiture, ma di partecipare direttamente alla definizione di un'automobile irripetibile. Con Anima, questo approccio raggiunge una dimensione particolarmente personale. La vettura rappresenta infatti la concretizzazione di un desiderio coltivato dal proprietario fin dall'infanzia: realizzare un giorno un'automobile speciale insieme a Horacio Pagani.



Lo sviluppo della terza Huayra 70 ha richiesto oltre un anno di collaborazione tra il cliente e il Centro Stile Pagani.

Un percorso costruito attraverso incontri, confronti e approfondimenti, durante i quali i designer hanno cercato di interpretare ricordi, emozioni e aspirazioni personali, traducendoli in una visione automobilistica originale. Il nome Anima esprime proprio questa ricerca di autenticità, identificando una creazione che nasce dall'immaginazione del proprietario e prende forma grazie alle competenze dell'Atelier. Il progetto rientra nel programma Grandi Complicazioni, dedicato alle realizzazioni più elaborate della Casa di San Cesario sul Panaro, dove ogni dettaglio viene sviluppato attraverso un dialogo continuo tra progettazione e lavorazioni artigianali. La filosofia rimane quella di Horacio Pagani: ricercare un equilibrio tra forma e funzione, valorizzando contemporaneamente tecnologia e intervento umano. La presentazione della trilogia completa al Concours at Wynn Las Vegas rappresenta un'occasione per osservare insieme tre interpretazioni differenti dello stesso progetto.

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