Ornella Muti stop forzato a Ballando, la caduta alle prove e l’infortunio al braccio: cosa è successo

(Adnkronos) –

Ornella Muti costretta a fermarsi a Ballando con le stelle a causa di un infortunio alla spalla. L'attrice è scesa in pista nella sesta puntata, ma dopo appena 38 secondi ha dovuto interrompere la performance a causa del forte dolore alla spalla. A spiegare cosa è accaduto è stata Milly Carlucci, che ha raccontato come la concorrente, già acciaccata, sia stata vittima di un incidente nella prova del venerdì- "È una donna che non demorde, è un soldato. Lei ha provato comunque ad andare avanti", ha sottolineato la conduttrice in diretta, mentre Muti è rimasta in silenzio con le lacrime agli occhi. Tuttavia, durante le prove di venerdì sia Ornella Muti sia il suo maestro Pasquale La Rocca sono caduti, peggiorando la situazione fisica dell'attrice. L'attrice è stata incoraggiata dalla giuria, che l'ha sempre considerata una delle concorrenti più valide di questa edizione. Muti non ha escluso un possibile ritorno in gara nelle prossime settimane, ma ha ammesso di avere bisogno di tempo per recuperare: "Mi piacerebbe continuare, per questo sono scesa in pista stasera. Gli antidolorifici mi tengono un po' imbambolata. Se riesco, torno". Il confronto si è acceso con l'intervento di Barbara d'Urso. Quando è arrivato il momento di commentare l'esibizione, la giurata si è tolta qualche sassolino dalla scarpa: "Quello che io stasera ti avrei voluto dire, quello che volevo invitarti a fare, è uscire da questo racconto di donna fragile e che ha paura di tutto. Io so che tu con le parole puoi ferire e mi riferisco ad ambienti lontani da Ballando con le stelle. Ho provato ad avere un confronto con te, ma qui non dicevi nulla, poi dietro le quinte commentavi", ha detto facendo riferimento a episodi del passato. Poi, con ironia ha aggiunto: "Io ho un tutore a casa che mi avanza, se ti serve… spero tu guarisca e spero tu faccia questo scatto", ha aggiunto D'Urso. Parole che non sono piaciute a Pasquale La Rocca, intervenuto per difendere la partner: "Trovo questa conversazione superflua, avrei preferito che dicessi queste cose prima. Non è il caso adesso". Parole che hanno trovato l'approvazione di Simona Ventura che ha criticato la poca empatia della giurata. Barbara D'Urso ha replicato precisando di aver giudicato la concorrente con serenità, ma La Rocca è rimasto fermo nella sua posizione: "Non lo hai fatto, Barbara, con tutto il rispetto. Più che mai questa sera avrei fatto… Sembra che qualcuno che ha vissuto questo percorso e sa quanto costa non sia mai stato preso in considerazione. Trovo superfluo questo intervento in un momento così delicato. Se non ti piacciamo, va bene comunque", ha concluso.

—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)