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Napoli, crolla solaio di un balcone: una vittima

AdnKronos

Napoli, crolla solaio di un balcone: una vittima

Lun, 09/11/2026 - 11:23

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(Adnkronos) – Una persona è morta questa mattina a Napoli nel crollo del solaio di un balcone. E' accaduto in via Imbriani. Sul posto sono intervenuti gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli. La vittima deve ancora essere identificata. Sono in corso le indagini volte a ricostruire la dinamica dell'evento. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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