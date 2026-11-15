Muore videomaker di 23 anni dopo la caduta dal tetto di un’auto: stava effettuando delle riprese

È morto dopo un mese trascorso in terapia intensiva il 23enne di Jesolo rimasto gravemente ferito durante un raduno automobilistico non autorizzato nel Trevigiano. Il giovane, che lavorava come videomaker, era caduto dal tettuccio di un’auto in movimento e aveva riportato lesioni gravissime nell’impatto con l’asfalto.

La vittima è deceduta all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, dove era stata ricoverata in seguito all’incidente dell’11 ottobre. Quella sera si trovava a Paese per realizzare le riprese della manifestazione. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il ragazzo stava documentando il raduno quando ha perso l’equilibrio durante una curva.

La dinamica dell’incidente

Il giovane si trovava sul tettuccio di una Opel Frontera condotta da un’amico, suo coetaneo. Il veicolo era in marcia quando, durante una curva, il 23enne sarebbe precipitato sulla carreggiata, battendo violentemente la testa a terra. La dinamica è al vaglio degli accertamenti, ma fin dai primi momenti le sue condizioni erano apparse disperate.

Il conducente si era fermato immediatamente dopo la caduta, prestando soccorso all’amico e lanciando l’allarme. Sul posto erano quindi intervenuti i soccorritori, mentre il ferito veniva trasferito in ospedale. Nonostante le cure e il lungo ricovero in terapia intensiva, le conseguenze dell’impatto si sono rivelate fatali.

Le verifiche sul raduno

Dopo l’incidente, la Procura di Treviso aveva aperto un fascicolo per lesioni colpose gravi nei confronti del ragazzo alla guida. Con la morte del videomaker, l’ipotesi di reato dovrà ora essere aggiornata in omicidio colposo. Saranno gli ulteriori accertamenti a chiarire le eventuali responsabilità legate alla condotta del conducente.

Gli investigatori stanno inoltre verificando le modalità di organizzazione del raduno di appassionati di motori. In base a quanto emerso finora, la manifestazione che si è svolta a Paese non sarebbe stata autorizzata. Le verifiche dovranno stabilire il contesto dell’evento e se vi siano ulteriori profili di responsabilità connessi allo svolgimento dell’iniziativa.