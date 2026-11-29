Successo e titolo per Silvio Fiore al 18° Slalom Città di Avola. Il pilota etneo di Biancavilla ha centrato sulla SP Avola 4 la decima vittoria della stagione e, con il successo, ha conquistato anche il Campionato Siciliano assoluto, completando nel migliore dei modi un’annata straordinaria. Una prestazione autorevole, quella del portacolori della Puntese Corse, che ha firmato il miglior risultato con 2’07″57, senza penalità che vale 127,57 punti. Alle sue spalle ha concluso il palermitano di Misilmeri Riccardo Cerniglia, al volante della Bogani SN84 1400, staccato di 3,69 punti, mentre sul terzo gradino del podio è salito il ragusano di Vittoria Giovanni Nicastro, con la Gloria C8 1600, primo tra le monoposto a 7,33 punti dal vincitore. La gara ha così confermato le attese della vigilia, proponendo un confronto di alto livello e particolarmente intenso, sebbene sia mancata la sfida annunciata con Antonino Di Matteo, contendente al titolo e non presente al via.

Per Fiore è dunque arrivato il coronamento di una stagione da protagonista assoluto, già impreziosita dal terzo posto nella classifica generale del Campionato Italiano Slalom e dal successo nella classe 1150. Ad Avola è arrivato anche il titolo riservato alle Scuderie per la Puntese Corse, completando una giornata particolarmente significativa per il pilota e per il team catanese. La gara ha regalato una giornata di sport partecipata, con il pubblico che ha seguito in partenza e lungo il percorso le fasi decisive dell’ultimo appuntamento stagionale. A sottolineare il forte legame tra la manifestazione e il territorio anche la presenza al via della sindaca di Avola Rossana Cannata, che ha dato la prima bandiera tricolore accompagnando simbolicamente l’avvio della competizione.

Il sereno svolgimento della gara è stato garantito dall’efficace lavoro degli ufficiali di gara coordinati dal direttore di gara Manlio Mancuso, che hanno gestito con professionalità tutte le fasi della manifestazione, anche con il competente ausilio dei Rangers del Fuoco e di tutto il personale tecnico e sanitario, oltre alla rassicurante presenza delle Forze dell’Ordine. “Ho puntato tutto sul Campionato assoluto e sono riuscito a raggiungere l’obiettivo del terzo posto. Adesso è arrivato anche questo titolo e sono doppiamente soddisfatto: chiudo una stagione straordinaria con la vittoria e con il titolo regionale”, ha commentato Silvio Fiore al termine della gara.

“Sembra davvero l’anno dei secondi posti, questo è il nono. Sono comunque molto soddisfatto di aver centrato anche ad Avola l’obiettivo del secondo posto, soprattutto perché nella seconda manche, quella nella quale ho realizzato il mio miglior tempo, ho pure strisciato la fiancata sinistra. Probabilmente avrei potuto fare qualcosa in meno, ma va bene così: porto a casa un altro risultato importante”, ha spiegato Riccardo Cerniglia.

Soddisfatto anche Giovanni Nicastro:- “Nell’ultima salita abbiamo provato ad alleggerire gli ammortizzatori anteriori per cercare di migliorare ancora, ma ormai le temperature dell’asfalto non ci hanno consentito di fare il passo avanti che speravamo. Resta comunque per me una grande risultato ottenuto” ha sottolineato il driver ragusano.

Quarto posto per Santi Leo, messinese della Nebrosport, con la Radical SR4 1400 del gruppo E2SC, autore di una prestazione di rilievo nonostante la penalità che ha condizionato il suo miglior risultato nella seconda manche. Quinta posizione per Giuseppe Luca Radici, messinese di Sinagra, che ha portato l’agile e generosa Bravo Sport del gruppo Kart Cross nelle zone alte della classifica. Sesto Maurizio Fontana, con la Gloria B4 1150 del gruppo E2-SS, mentre settimo ha concluso il messinese di Torregrotta Domenico Gangemi che con la Fiat 127 1400 si è imposto in gruppo E1 Italia, categoria in cui ha conquistato già la Coppa Tricolore Nazionale.

Ottava piazza per il driver di Noto Alessandro Prato, protagonista con la Fiat Cinquecento 1150 del gruppo E2SH, davanti al messinese di Milazzo Tony Maiorana, nono con la silhouette Chevy Coupé del gruppo E2SH. Completa la top ten Alfonso Belladonna, anche lui messinese di Ucria risultato il migliore fra le vetture del Gruppo Speciale Slalom.

Negli altri gruppi, Federico Ariti su Peugeot 106 rally ha prevalso in Rs Plus e Andrea Solerte si è imposto in Racing Start su Alfa Romeo 147. Tra gli altri riconoscimenti il miglior risultato tra le dame è stato quello di Alice Gammeri, al volante della Renault Clio Williams con cui ha conquistato anche il gruppo N, mentre tra gli Under 23 si è imposto Edoardo Spadaro con la Citroën Saxo. Tra le Autostoriche il successo è andato al padrone di casa e già tricolore Salita Auto Storiche Gaetano Palumbo con la Fiat X1/9.

CLASSIFICA ASSOLUTA: 1. Silvio Fiore (Radical SR4) 2’07″57; 2. Riccardo Cerniglia (Bogani SN84) +3,69; 3. Giovanni Nicastro (Gloria C8) +7,33; 4. Santi Leo (Radical SR4) +8,01; 5. Giuseppe Luca Radici (Bravo Sport) +12,28; 6. Maurizio Fontana (Gloria B4) +12,62; 7. Domenico Gangemi (Fiat 127) +16,18; 8. Alessandro Prato (Fiat Cinquecento) +19,48; 9. Tony Tindaro Maiorana (Chevy Coupé) +19,58; 10. Alfonso Belladonna (Fiat uno Turbo) +20,03.