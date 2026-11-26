MUSOMELI – E’ stato un incontro partecipatissimo quello del 24 novembre scorso, un momento simbolico che mira ad una maggiore sensibilizzazione e consapevolezza contro la violenza di genere. Un incontro nato da una collaborazione fra la Pro Loco, Ordine degli architetti, associazione FIDAPA, Arma dei Carabinieri e Amministrazione comunale di Mussomeli. È stato un susseguirsi di interessanti interventi che hanno tenuto assai attenta, e per più di due ore, tutta la platea. L’incontro, è stato moderato dalla vicepresidente della Pro Loco Cinzia Frangiamore e sono stati in tanti ad intervenire e a fare sentire la loro voce per dire no alla violenza sulle donne.