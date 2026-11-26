Mussomeli, Acquaviva Platani, Delia e Sommatino: manganese rientrato nei limiti, a breve la revoca delle ordinanze di non potabilità

Caltaqua informa che le analisi effettuate dall’ASP sui campioni prelevati nella mattinata di ieri nei Comuni di Mussomeli, Acquaviva Platani, Delia e Sommatino hanno evidenziato valori di manganese conformi al limite previsto dalla normativa vigente, sia in uscita dai serbatoi sia presso i punti di prelievo cittadini.

Alla luce dei risultati analitici, i Sindaci dei quattro Comuni si apprestano a emanare le ordinanze di revoca dei precedenti provvedimenti di non potabilità dell’acqua distribuita.