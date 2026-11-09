Milano, fuggono all’alt dei carabinieri e si scontrano con un’auto: 5 feriti

(Adnkronos) – Fuggono all’alt, inseguiti dai carabinieri, e nella corsa fanno un frontale con un’altra auto. Le due donne a bordo sono rimaste ferite, così come i tre uomini in fuga. È successo oggi a Cinisello Balsamo, nel Milanese.

—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)