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Milano, fuggono all’alt dei carabinieri e si scontrano con un’auto: 5 feriti

AdnKronos

Milano, fuggono all’alt dei carabinieri e si scontrano con un’auto: 5 feriti

Lun, 09/11/2026 - 14:47

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(Adnkronos) – Fuggono all’alt, inseguiti dai carabinieri, e nella corsa fanno un frontale con un’altra auto. Le due donne a bordo sono rimaste ferite, così come i tre uomini in fuga. È successo oggi a Cinisello Balsamo, nel Milanese. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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