Sarà conferito oggi dalla Procura di Grosseto l’incarico per l’autopsia sul corpo di Gianni De Gennaro, l’ex capo della Polizia trovato morto sabato 21 novembre nella dependance della sua villa in Maremma. L’esame sarà eseguito domani all’Istituto di medicina legale dell’ospedale Careggi di Firenze, dai medici legali Beatrice Defraia e Andrea Paterna. I quesiti saranno formulati dagli inquirenti, che dovranno anche valutare se disporre eventuali prelievi per gli esami tossicologici. I legali della famiglia potrebbero nominare un consulente tecnico di parte per assistere agli accertamenti. Intanto, nei prossimi giorni potrebbe essere disposto il dissequestro dei documenti autografi lasciati da De Gennaro. La restituzione da parte della Procura grossetana potrebbe avvenire dopo gli accertamenti irripetibili sugli scritti, per i quali a breve potrebbe essere conferito l’incarico, secondo quanto apprende l’Adnkronos da fonti qualificate. Gli scritti erano stati aperti e catalogati martedì scorso a Roma, alla presenza della procuratrice capo di Grosseto Maria Navarro, dei sostituti Giovanni De Marco e Valeria Lazzarini, del personale del Ris e della polizia scientifica. La grafia era stata riconosciuta a vista come quella di De Gennaro, ma resta necessaria una definitiva verifica calligrafica. Gli originali saranno messi a disposizione dei familiari e delle Procure interessate. Secondo le prime ricostruzioni, la lettera al procuratore di Caltanissetta e quella destinata alla pubblicazione potrebbero essere state scritte il 17 novembre, mentre le due missive private, indirizzate ai familiari e al custode della tenuta maremmana Giuseppe Soccu, riporterebbero la stessa data. Questi ultimi documenti conterrebbero anche indicazioni pratiche per la gestione della tenuta e la cura degli animali. Resta da chiarire anche la successione degli ultimi eventi. De Gennaro sarebbe arrivato nella proprietà toscana alle ore 17.20 di venerdì 20 novembre. Si sarebbe trattenuto per circa sei minuti con i due uomini della scorta, prima di congedarli, spiegando che avrebbe trascorso da solo il fine settimana e che sarebbe rientrato tra domenica e lunedì. Secondo una prima ipotesi, sarebbe rimasto solo per circa dodici ore prima di togliersi la vita con un colpo di pistola. Le telecamere di videosorveglianza, visionate dagli investigatori, non avrebbero registrato ingressi o uscite di persone estranee dalla villa. Le immagini non mostrerebbero neppure De Gennaro passeggiare in giardino all’alba di sabato, né eventuali prove di sparo. Due i bossoli recuperati: uno nella dependance, dove è stato trovato il corpo, e l’altro in giardino. Gli impianti, tuttavia, non coprono proprio la dependance. A scoprire il cadavere era stato il custode Soccu, allertato dalla moglie di De Gennaro che non riusciva a mettersi in contatto con lui. L’uomo aveva visto il corpo da una finestra e aveva immediatamente avvertito i carabinieri. Una volta conclusi gli accertamenti sulla morte, gli atti saranno trasmessi anche alla Direzione distrettuale antimafia di Firenze, che ha aperto un fascicolo per valutare la rilevanza degli scritti rispetto alle indagini sulle stragi di mafia di Firenze, Roma e Milano. Anche la Procura di Caltanissetta è interessata a esaminare i documenti. Sabato mattina la salma di Gianni De Gennaro dovrebbe essere trasferita nella cappella della Scuola superiore di polizia a Roma per la camera ardente. Lunedì 30 novembre, alle ore 12, dovrebbero essere celebrati i funerali nella basilica di Santa Maria degli Angeli a Roma. È prevista la partecipazione di politici e rappresentanti delle istituzioni e anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, salvo impegni imprevisti della sua agenda, parteciperà alle esequie. Saranno funerali solenni ma non di Stato, come prevede il cerimoniale per gli ex funzionari statali. (Zto/Adnkronos)