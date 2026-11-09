Mancini: “Abbiamo l’obbligo di convocare i giovani, si sta creando un bel gruppo”

(Adnkronos) – Dopo l’abbuffata della prima finestra di settembre/ottobre, con quattro partite disputate nell’arco di undici giorni, la Nazionale si prepara a chiudere il suo 2026 affrontando gli ultimi due impegni nel girone di Nations League. Gli Azzurri si sono ritrovati ieri sera a Coverciano e oggi pomeriggio Roberto Mancini dirigerà la prima seduta di allenamento in vista della sfida di giovedì con la Francia. L’obiettivo è confermare quanto di buono fatto vedere un mese fa, facendo registrare un’ulteriore crescita nei meccanismi di gioco nonostante il poco tempo a disposizione del Ct. “La cosa che più mi piace – ha dichiarato Mancini nella consueta conferenza stampa di inizio raduno – è che si sta creando un gruppo di ragazzi giovani, anche grazie all’aiuto dei giocatori più esperti. Nonostante siano giovani hanno fatto delle partite buone e mi sembra si stia instaurando un buon feeling tra di loro”. A proposito di feeling, il tutto esaurito annunciato al Meazza per la sfida con la Francia è una conferma di come i tifosi si stiano sempre più riavvicinando alla Nazionale: “L’entusiasmo ritrovato ci fa piacere, ma dobbiamo ancora alzare l'asticella”. Messo in cassaforte il terzo posto nel girone, che garantisce un posto tra le teste di serie al sorteggio per le qualificazioni europee in programma il prossimo 6 dicembre a Belfast, l’Italia va a caccia di altri punti per ipotecare la permanenza nella Lega A (le due migliori terze classificate si salvano senza bisogno di ricorrere agli spareggi) e con l’obiettivo di chiudere il girone nelle prime due posizioni staccando così il pass per i quarti di finale. Battere la Francia potrebbe non bastare qualora giovedì la Turchia non riuscisse a superare il Belgio, anche se una vittoria contro Mbappé e compagni permetterebbe all’Italia di presentarsi domenica a Bruxelles potendosi accontentare anche del pareggio. Un successo contro i Diavoli Rossi, indipendentemente dal risultato della sfida con la Francia, garantirebbe all’Italia la qualificazione ai quarti: “Per come si è evoluta la situazione in queste quattro gare – ha confermato il Ct – abbiamo la possibilità di giocarci la qualificazione e ci proveremo. Che poi la strada sia ancora lunga e che c'è da lavorare tanto anche questa è una certezza”. Il cancello di Coverciano è sempre aperto per i giovani. Mancini ha confermato sei dei nove volti nuovi visti a settembre (Ghilardi, Kayode, Romano, Doumbia, Sebastiano Esposito e Vergara), ha richiamato Ahanor e ha fatto salire dall’Under 21 Pisilli e Koleosho (“con Baldini ho un ottimo rapporto, speriamo riesca a vincere l’Europeo”), convocando per la prima volta due talenti in erba del Como di Fabregas, il classe 2007 Mattia Liberali e il 2009 Riccardo Cassano. Era nell’aria la convocazione dell’attaccante del Milan Alphadjo Cisse (2006), ieri a segno per la quinta volta in Serie A e miglior marcatore dei rossoneri. Le altre novità sono il difensore dell’Udinese Matteo Palma e il parmense Simone Lontani, entrambi classe 2008. A chi gli chiede se il campionato di Serie A gli stia dando una mano dando più spazio ai giovani il Ct risponde: “Non mi sembra, la situazione è più o meno la stessa. Qualcuno li fa giocare e qualcun altro no. Noi abbiamo l'obbligo di cercare e di convocare i giovani per conoscerli direttamente. Chiamiamo ragazzi anche un po’ più giovani con buone qualità tecniche per valutarli perché pensiamo che nel giro di non molto tempo possano diventare bravi”. Se Palma, Liberali e Cisse resteranno aggregati al gruppo per tutta la durata del raduno, Cassano e Lontani si alleneranno in questi giorni a Coverciano per poi raggiungere le Nazionali Under 18 e Under 19, impegnate nel Mondiale al via il 19 novembre in Qatar e nella seconda fase delle qualificazioni al Campionato Europeo in programma dall’11 al 17 novembre nelle Marche. Il Ct li ha chiamati per conoscerli meglio e per vederli da vicino, a conferma della volontà di pensare al presente ma anche al futuro della Nazionale. “I giovani che sono qui ci hanno colpito tutti, ci hanno dato buone sensazioni. Liberali è un giocatore molto bravo, ha grandi qualità e poche presenze in Serie A, ma nelle giovanili ha fatto molto bene. Lontani lo avevo visto alla prima di campionato e mi aveva fatto una buona impressione, è migliorato di partita in partita. Ha personalità e qualità tecniche, lo conferma il gol che ha segnato con l’Atalanta. Palma era in bilico con la Germania, penso possa diventare un difensore molto bravo. Cisse può fare entrambi i ruoli d'attacco, sono curioso di vederlo in questi giorni. E, per quanto riguarda Cassano, può essere il giocatore che non abbiamo in questo momento, è un regista di centrocampo e sta in una squadra dove giocano a calcio e pensano allo stesso modo. Deve crescere fisicamente, ma ha il gioco in testa e può diventare importante per il futuro della Nazionale”. Anche l’assenza tra i convocati di alcuni campioni d’Europa come Bernardeschi, Chiesa e Cristante si spiega con la volontà di ringiovanire il gruppo. Ma le porte per loro sono sempre aperte: “Bernardeschi e Cristante li conosciamo, non c'è bisogno di provarli. Quando avremo bisogno li chiameremo. Con Chiesa ho parlato diverse volte, anche ultimamente. Lui in questo momento non sta giocando, deve trovare la condizione, ma ha 29 anni e credo possa tornare con noi al più presto”. Ha 29 anni anche Giacomo Calò, che si sta mettendo in mostra con il Frosinone di Massimiliano Alvini: “È uno dei tanti ragazzi che stanno facendo bene in questo momento, che noi seguiamo. Il Frosinone ne ha tre o quattro bravi. Ma non possiamo chiamare giocatori di 29/30 anni in questa fase, quando servirà lo faremo ma non perché ce lo dicono i procuratori”. Dopo Palma, un altro giovane che presto sarà chiamato a scegliere tra Italia e Germania è Nicolò Tresoldi: “Ci ho parlato io e ci ha parlato Ranieri. Lui deve sentire di voler giocare per l'Italia, ma essendo nato in Italia e avendo il papà che ha giocato per l’Italia (si laureò campione d’Europa con l’Under 21, ndr) credo possano esserci delle possibilità. Poi è il ragazzo che deve scegliere, lui sa che per noi può essere importante”. Più difficile per il Ct commentare la tragica scomparsa del calciatore spagnolo Jesús de Miguel Alameda: “È difficile anche trovare le parole, ha perso la vita un ragazzo di trent’anni mentre faceva la cosa che gli piaceva di più. È stata una cosa drammatica, che ha scosso un po’ tutti”.

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