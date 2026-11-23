MESSINA (ITALPRESS) – Collegamenti marittimi fortemente ridotti alle isole Eolie a causa del maltempo. Il forte vento da ovest, con raffiche fino a 60 chilometri orari, ha determinato dal primo pomeriggio l’interruzione dei collegamenti con quattro isole dell’arcipelago e con la frazione di Ginostra, a Stromboli. Fermi nel porto di Milazzo gli aliscafi, mentre l’unico mezzo in navigazione è il traghetto Nerea di Caronte & Tourist Isole Minori, impegnato sulla tratta Milazzo-Vulcano-Lipari-Salina e viceversa. Disagi si sono registrati anche per le attività scolastiche e negli uffici pubblici. Nel pomeriggio è previsto un ulteriore rinforzo dei venti, con conseguente aumento del moto ondoso.

– foto di repertorio IPA Agency –

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